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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Пора изменить духи: 5 роскошных ароматов, которые идеально подходят для осени

Ароматы с нотами белого мускуса остаются популярными. Мускусные духи являются универсальным выбором вне зависимости от сезона и модных тенденций.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Духи.

Духи. / © Associated Press

Мускуса в парфюмерии. Этот аромат ассоциируется с запахом теплой кожи, свежего хлопка и свежевыстиранного белья. Осенью такие духи особенно уместны: их мягкие, обволакивающие ноты гармонично сочетаются с прохладным воздухом, теплыми свитерами и многослойными образами.

ТСН.ua подготовил подборку из пяти мускусных духов на осень.

История мускуса в парфюмерии уходит веков, пишет Vogue Italia. Когда его добывали из животного сырья, но впоследствии парфюмеры перешли на синтетические аналоги. Одним из первых таких веществ стал мускус Баура, запатентованный Альбертом Бауром в 1888 году. Впоследствии появились и другие ароматические молекулы, помогшие создавать композиции с характерным запахом чистоты.

Белый мускус создает нежный, уютный и одновременно чувственный аромат, не перегружающий, но запоминающийся. Для повседневного использования можно выбрать чистые мускусные композиции с нотами хлопка, а для вечера более насыщенные ароматы, в которых мускус сочетается с амброй, древесиной или ванилью. Это удачный выбор для тех, кто любит деликатные, но выразительные духи без излишней сладости.

Maison Francis Kurkdjian Gentle Fluidity Gold

Gentle Fluidity Gold — теплый, сладкий и чувственный аромат, в котором мускус сочетается с ванилью, амбровым деревом и карамельными оттенками. Ягоды можжевельника и мускатный орех добавляют композиции пряного звучания.

Основные ноты: ягоды можжевельника, мускатный орех, кориандр, мускус, ваниль, карамель, амбровое дерево.

Narciso Rodriguez For Her Pure Musc

Pure Musc — чистый, мягкий мускусный аромат с цветочными оттенками. Осенью он будет подходить тем, кто любит элегантные, сдержанные духи, которые уместны и днем, и вечером.

Основные ноты: мускус, цветы, кашмераны.

Byredo Blanche

Blanche — аромат для тех, кто любит свежие и одновременно элегантные композиции. Альдегиды создают эффект свежевыстиранного белья, роза смягчает звучание, а мускус придает теплоту.

Основные ноты: альдегиды, роза, пион, фиалка, мускус, сандал.

Montale White Musk

White Mus k — пудровый мускус с прохладными зелеными и нежными цветочными оттенками. Аромат подойдет женщинам, которые не любят чрезмерную сладость, а ищут универсальный аромат для офиса, прогулок и ежедневного использования.

Основные ноты: листья фиалки, иланг-иланг, мускус.

Латтафа Musk Mood

Musk Mood — бюджетный вариант для поклонников восточных мускусных ароматов. Его стоит рассмотреть, если хочется более насыщенного звучания, которое дополнит осенний гардероб и вечерние теплые образы.

Основные ноты: мускус, цитрусовые, цветочные и сладковатые аккорды.

Напомним, мы писали о том, какие арабские духи подойдут на осень-2026.

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