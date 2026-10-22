Пора сажать озимый чеснок: как правильно это сделать, чтобы получить большие головки

Чеснок.

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Озимый чеснок — одна из самых популярных культур, которую в Украине высаживают осенью. Впрочем, чтобы следующим летом собрать большие, крепкие головки, важные правильные сроки посадки,

Когда именно сажать озимый чеснок в Украине, как подготовить грядку и какие ошибки следует избегать — читайте на сайте ТСН.ua.

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Озимый чеснок высаживают осенью, чтобы до наступления устойчивых морозов зубчики успели сформировать корни, но не начали активно прорастать над поверхностью почвы.

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Когда сажать озимый чеснок

В Украине сроки посадки зависят от региона, температуры воздуха и погодных условий. Обычно от конца сентября до конца октября, а в теплые годы — даже в начале ноября.

Огородники отмечают, что ориентироваться следует не только на календарь, но и на температуру почвы. Оптимально сажать чеснок, когда на глубине примерно 5-10 см земля остыла до +8-10 ° C и нет прогноза длительного потепления.

Сажение чеснока в зависимости от региона:

в северных и восточных областях чеснок обычно высаживают раньше, учитывая более быстрое похолодание.

в центральных регионах оптимальный период часто приходится на октябрь.

на западе и юге Украины посадка может длиться дольше, если осень теплая, а почва еще не охладела до нужной температуры.

Следует помнить, что слишком ранняя посадка может привести к прорастанию зубчиков и повреждению молодых побегов морозами. Впрочем, если опоздать, чеснок не успеет хорошо укорениться до промерзания земли.

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Как правильно сажать озимый чеснок

Перед посадкой следует заранее выбрать место и подготовить почву. Чеснок лучше растет на солнечных участках с рыхлой, плодородной землей, где не застаивается вода. На слишком влажных грядках зубчики могут загнивать зимой.

Для посадки лучше использовать здоровые зубчики озимых сортов чеснока. Большие и плотные зубчики обычно дают большие головки. Выбирайте те, у которых нет пятен, плесени и повреждений.

Сажение чеснока:

сделайте борозды: между рядами оставляйте примерно 20-30 см, чтобы растения имели достаточно места для роста и ухода;

посадите зубчики донцем вниз — заостренный кончик должен смотреть вверх;

соблюдайте расстояние: между зубчиками оставляйте примерно 8-12 см.

засыпьте землей: зубчики углубляют так, чтобы над их верхушкой было около 5-8 см почвы.

После посадки грядку можно замульчировать, чтобы защитить зубчики от резких перепадов температуры. Для мульчирования подойдут сухая солома, сухие опавшие листья без признаков болезней, измельченные растительные остатки без семян сорняков.

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Весной, когда начнется активный рост, отверните при необходимости слишком плотный слой мульчи, чтобы ростки беспрепятственно выходили на поверхность.

Напомним, мы писали о том, где и как правильно хранить чеснок, чтобы он долежал до весны .

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