Посадили раз весной — собираете до сентября: 3 сорта картофеля для ленивой грядки, которые растут даже в тени
Если хочется гарантированно получить богатый урожай картофеля, следует выбирать сорта, которые не подводили ни разу.
Возможно, они не станут рекордсменами по вкусу, но это самые надежные варианты. Особенно это важно, если условия выращивания сложны: приоритетом становится не вкус, а выносливость и устойчивость культуры, ведь главное — довести ее до сбора урожая и получить качественные плоды.
Такие сорта существуют в большом количестве, ведь картофель выращивается повсеместно, и селекционных вариантов множество — даже тех, о которых мало кто знает в Украине. Чтобы собрать хороший урожай, следует особое внимание уделить ранним сортам: они созревают быстрее, а значит риск потери урожая уменьшается до минимума.
Одним из таких сортов является Импала. Его овальные клубни с нежной светлой желтой мякотью идеально подходят для пюре и запекания. Кроме того, сорт устойчив к парше и нематодам, что делает его настоящей находкой для сложных условий.
Еще один проверенный вариант — Успех. Этот сорт пользуется популярностью среди миллионов огородников, особенно начинающих. Картофель округлый, белый, весом 100–130 г, с плотной белой мякотью. Они не мельчают, не трескаются и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе. Идеально подходит для варки, супов и домашних чипсов, а также демонстрирует хорошую выносливость даже в засуху.
И наконец, Розара — ранний и чрезвычайно надежный сорт. Картофель крупный, удлиненный, с розовой кожицей, а растение устойчиво к болезням и механическим повреждениям. Его можно смело использовать как для пюре, так и для жарки.
Выбирая эти сорта, вы почти наверняка обеспечиваете себя стабильным урожаем высокого качества, даже если условия выращивания далеки от идеальных.