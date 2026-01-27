Сорта картофеля для ленивых / © unsplash.com

Возможно, они не станут рекордсменами по вкусу, но это самые надежные варианты. Особенно это важно, если условия выращивания сложны: приоритетом становится не вкус, а выносливость и устойчивость культуры, ведь главное — довести ее до сбора урожая и получить качественные плоды.

Такие сорта существуют в большом количестве, ведь картофель выращивается повсеместно, и селекционных вариантов множество — даже тех, о которых мало кто знает в Украине. Чтобы собрать хороший урожай, следует особое внимание уделить ранним сортам: они созревают быстрее, а значит риск потери урожая уменьшается до минимума.

Одним из таких сортов является Импала. Его овальные клубни с нежной светлой желтой мякотью идеально подходят для пюре и запекания. Кроме того, сорт устойчив к парше и нематодам, что делает его настоящей находкой для сложных условий.

Еще один проверенный вариант — Успех. Этот сорт пользуется популярностью среди миллионов огородников, особенно начинающих. Картофель округлый, белый, весом 100–130 г, с плотной белой мякотью. Они не мельчают, не трескаются и дают стабильный урожай даже при минимальном уходе. Идеально подходит для варки, супов и домашних чипсов, а также демонстрирует хорошую выносливость даже в засуху.

И наконец, Розара — ранний и чрезвычайно надежный сорт. Картофель крупный, удлиненный, с розовой кожицей, а растение устойчиво к болезням и механическим повреждениям. Его можно смело использовать как для пюре, так и для жарки.

Выбирая эти сорта, вы почти наверняка обеспечиваете себя стабильным урожаем высокого качества, даже если условия выращивания далеки от идеальных.