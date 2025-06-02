Когда сажать арбузы и дыни 2025 года / © Freepik

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Арбузы и дыни можно выращивать как через рассаду, так и сразу в открытом грунте. Прямой посев проще, но нужно соблюдать сроки высева, потому что семена могут не дать всходы или погибнут на ранних этапах. Самое главное, кроме выбора качественного посевного материала, выбрать подходящий момент для посадки. Рассказываем, в какие дни июня лучше садить дыни и арбузы, как правильно это делать, чтобы получить большой урожай вкусных плодов.

Когда в июне 2025 года сеять арбузы и дыни по лунному календарю

В 2025 году самые благоприятные дни для высадки бахчевых — 2, 8–9, 11–14, 21–23, 26 и 29 июня.

Однако не только фаза Луны имеет значение, но также стабильно теплая температура воздуха и хорошо прогретая земля. Почва должна быть прогрета до температуры не ниже +15 °C на глубине 10 сантиметров. Также профессиональные агрономы рекомендуют обратить внимание на то, что весна этого года была холодной, поэтому оптимальный старт сезона высева бахчевых культур — первые числа июня.

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Как правильно сажать арбузы и дыни, чтобы они выросли сладкими и крупными

Выбирайте участок, где много солнечного света. Арбузы и дыни любят солнце, поэтому следует выбирать место для грядки, где нет тени и сквозняков ветра. Почва на участке должна быть легкой, рыхлой и с нейтральной кислотностью. Не сажайте на грядке, где росли тыквы и огурцы. Эти культуры относятся к той же семье, что арбузы и дыни, поэтому после них не будет питательных веществ. Лучше выбрать место после бобовых, капусты или лука. Подготовьте грядки правильно. Рекомендуется делать небольшие бугорки или гребни, в которые следует сажать семена или рассаду. Расстояние между рядами должно быть от 70 до 100 сантиметров, чтобы растениям хватало места для роста и развития. Полив. Для полива баштана нужно брать только теплую воду. Также не следует заливать дыни и арбузы, они не любят переувлажнения. Поливать растения желательно утром или вечером, под корень. Необходимо следить, чтобы на листья не попадала вода. Мульча. Эксперты рекомендуют замульчировать почву вокруг арбузов и дынь соломой или агроволокном. Это поможет сохранить влагу, подавить сорняки и создать микроклимат для роста и развития культур.