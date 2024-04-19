Посадите арбузы в этом месте – и они вырастут большие и невероятно сладкие

Опытные огородники рекомендуют выбирать для большого урожая арбузов лучшее место и правильный сорт семян для своего региона проживания.

Рассказываем, где лучше сажать арбузы, какие семена покупать, чтобы собрать богатый урожай вкусных сладких плодов.

Где лучше сажать арбузы, чтобы выросли сладкие и крупные плоды

Арбузы любят много солнца, поэтому следует выбирать место в огороде, которое будет отвечать этому требованию. Не следует сажать их в тени и на сквозняках, потому что они будут болеть и не расти. А плоды будут маленькими и невкусными.

Арбуз любит легкую песчаную и супесчаную почву. Перед высадкой следует подкормить почву комплексным удобрением, содержащим азот, калий и фосфор. Растение любит регулярный полив, потому не следует об этом забывать. Главное, не заливать арбузы, потому что загниют корни. Поливать баштан лучше рано утром или вечером, чтобы не испечь листья от прямых солнечных лучей.

Чтобы арбузы росли сладкими и крупными, их нужно подпитывать и поддерживать умеренную температуру, чтобы не было резких перепадов. За неделю до уборки урожая полив баштана нужно прекратить. Иначе арбузы могут утратить свою сахаристость.

Какие семена арбузов лучше всего

Чтобы собрать большой урожай сахарных плодов со своего баштана, нужно выбирать правильные семена. Лучшими сортами для нашего региона с умеренным климатом будут следующие:

"Варда F1" – крупноплодный гибрид, очень сладкий и сахаристый.

"Изумруд F1" – раннеспелый гибрид, крайне устойчив к болезням и резким температурным перепадам, не боится засухи и холода.

"Топган F1" – среднеспелый гибрид, вегетационный период 78-80 дней, сладкие плоды весом до 11 кг.

"Талисман F1" – раннеспелый гибрид, период созревания 60-65 дней, вес плода равен 12 кг, арбузы сладкие и сахаристые.

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