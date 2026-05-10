Как правильно выращивать чернобривцы / © Pixabay

Чернобривцы — это любимые цветы всех украинцев, поэтому они растут на каждой клумбе. Они не только украшают сады, но и помогают защищать растения от многих вредителей. Однако не все знают, что существует простой способ выращивания чернобривцев, который позволяет получить густые кустики, сэкономить место и не волноваться из-за плохой всхожести семян. Метод «букетов» в последние годы приобрел бешеную популярность среди хозяек, ведь он значительно упрощает уход за растениями. Об этом пишет ресурс ukr.media.

Что такое метод «букетов»

Суть этого способа заключается в том, что семена чернобривцев высевают не по одному, а небольшими группами. Благодаря этому даже старые семена с низкой всхожестью дают хороший результат.

Ведь вырастает не один тонкий побег, а пышный кустик, напоминающий яркий цветочный букет. Именно поэтому метод и получил такое название. Метод «букетов» помогает значительно экономить время при сеянии цветов. Не нужно аккуратно раскладывать каждое семечко отдельно или волноваться, что половина растений не взойдет.

Кроме того, такие насаждения значительно гуще и красивее. К тому же, чернобривцы быстро формируют плотные кусты, которые долго и обильно цветут.

Как правильно сеять чернобривцы

Для высева подходят обычные пластиковые контейнеры или лотки. Их заполняют землей только наполовину.

Если рассада начнет вытягиваться из-за нехватки света, в контейнер можно будет досыпать почву. Землю перед посевом немного уплотняют и хорошо увлажняют.

Сколько семян нужно в один букет? Для низкорослых и средних сортов чернобривцев семена можно высевать поплотнее. Такие растения отлично растут густыми группами. А вот высокорослые сорта лучше высевать по 2-3 семечка вместе, чтобы взрослым растениям хватало простора для развития.

После высева семена сверху присыпают примерно сантиметровым слоем грунта, слегка уплотняют и поливают теплой водой.

Контейнеры ставят в светлое место. По желанию их можно накрыть плёнкой для создания парникового эффекта, но это не обязательно.

Какая польза чернобривцев для огорода

Чернобривцы — это не только декоративные цветы. Их запах помогает отпугивать многих вредителей, в частности тлю, белокрылку и некоторых почвенных насекомых.

Именно поэтому опытные хозяева сажают чернобривцы между помидорами, капустой, перцем и баклажанами. Такой простой метод помогает снизить количество вредителей без лишней химии.

Какие чернобривцы лучше выбрать

Сегодня существует множество сортов бархатцев — от компактных низких кустов до высоких растений с большими цветами. Они могут быть желтыми, оранжевыми, бордовыми и пестрыми.

Для грядок чаще выбирают неприхотливые сорта, которые быстро растут и долго цветут, даже в жару и холод.

