Сад / © Credits

Реклама

Во время летней жары страдают не только люди, но и растения в саду. Из-за высокой температуры и интенсивного солнечного излучения почва быстрее пересыхает, а садоводам приходится уделять больше внимания поливу. В то же время некоторые растения могут помочь сделать участок более прохладным естественным способом.

Об этом сообщило издание Express.

Некоторые виды растений способны создавать тень и охлаждать воздух вокруг себя. Они задерживают солнечные лучи, не давая им нагреть землю, а также испаряют влагу через листья. Наиболее заметный эффект можно ощутить возле террас, патио и других зон отдыха, где люди проводят много времени.

Реклама

В перечень таких растений вошли выносливые банановые растения и слоновьи уши. По словам основателя биотехнологической компании доктора Рассела Шарпа, их крупные листья тропического типа создают густую тень вокруг мест для отдыха и обеденных зон под открытым небом. В то же время эти растения нуждаются в регулярном поливе, но не менее важно обеспечить хороший дренаж. Во время дождливых периодов следует следить за тем, чтобы компост не был слишком переувлажненным, ведь это затрудняет их рост.

Эксперт также рекомендует высаживать растения с крупными листьями, в частности, клещевину, гигантский ревень, леопардовые растения и крупные хосты. Такие растения создают широкую тень, что помогает снизить нагрев поверхностей в саду. Кроме того, они активно испаряют воду через поры листьев, благодаря чему охлаждают окружающий воздух.

В список вошли и папоротники. Они хорошо себя чувствуют в условиях слабого освещения, удерживают влагу и помогают создать в саду ощущение свежести.

Для небольших участков специалист советует обратить внимание на вьющиеся растения, в частности на жимолость. Она образует густую листву, не занимая значительной площади на земле, а также помогает смягчить жару возле заборов, беседок и мест для отдыха.

Реклама

Среди растений, способствующих охлаждению сада, эксперты также назвали декоративные травы, в частности девичью траву. После того как они хорошо приживутся, такие растения помогают поддерживать прохладу на участке. При этом они лучше всего растут на солнечных местах.

Еще одним вариантом является иргу— род кустарников и небольших деревьев. Летом на нем появляются мелкие красные ягоды, которые со временем темнеют до фиолетово-черного цвета. Эксперты отмечают, что высадка под ним мягкого почвенного покрова может усилить охлаждающий эффект.

В список также вошёл клен. Его раскидистая лиственная крона создаёт естественную тень, что помогает снизить температуру под деревом в жаркие дни.

Напомним, ранее мы рассказывали, что тля, колорадские жуки, слизни и другие вредители могут быстро уничтожить помидоры даже на ухоженной грядке. Эксперт рассказала, как вовремя их распознать и какие методы помогут спасти урожай.

Реклама

Новости партнеров