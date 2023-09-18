Посадите эти цветы осенью – и получите цветущий сад уже ранней весной

Какие цветы лучше сажать осенью: преимущества осенней посадки, какие еще растения можно сажать в сентябре.

Поздний осенний посев цветов на зиму имеет несколько преимуществ, поскольку такие цветы не требуют особого ухода и уже в начале весны порадуют своим цветением. Также в сентябре можно высаживать плодовые растения, которые в следующую весну порадуют хозяев своим урожаем.

Какие преимущества осенней посадки цветов?

Не стоит игнорировать возможность осенней высадки цветов, поскольку это будет иметь множество преимуществ:

Зацветут уже в начале весны.

Обладают устойчивостью к заморозкам и низким температурам.

Не нуждаются в особом уходе: не нужно возиться с рассадой.

Цветы, высаженные осенью, которые выдержат зимний холод и не погибнут, зацветут на 3 недели раньше, чем высаженные весной.

Цветы поздней осенней посадки впитают больше влаги, поскольку их корни сидят значительно глубже, чем у молодых весенних растений.

Растения, посаженные осенью, имеют большую устойчивость к болезням и вредителям.

Поздний посад цветов обеспечивает прочность корней и активный рост весной.

Какие цветы лучше садить осенью?

Весенние луковые цветы. Тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники и мускари . Эти растения будут добавлять красоты и света вашему саду весной, когда другие цветы еще не будут цвести. Поскольку поздний посев позволяет этим цветам раньше зацвести. Необходимо посадить луковицы цветов на рекомендуемую глубину, указанную на упаковке, и хорошо полить. Также можно добавить мульчу, чтобы лучше защитить от холода.

Эти растения будут добавлять красоты и света вашему саду весной, когда другие цветы еще не будут цвести. Поскольку поздний посев позволяет этим цветам раньше зацвести. Необходимо посадить луковицы цветов на рекомендуемую глубину, указанную на упаковке, и хорошо полить. Также можно добавить мульчу, чтобы лучше защитить от холода. Георгины имеют разноцветные яркие цветы и сочные зеленые листья. Если их посадить поздней осенью, это поможет обеспечить зимнюю защиту для корней и подготовит растение к активному росту весной. Георгины необходимо сажать, часть корневой системы оставив над землей, во время высадки следует хорошо полить растение.

имеют разноцветные яркие цветы и сочные зеленые листья. Если их посадить поздней осенью, это поможет обеспечить зимнюю защиту для корней и подготовит растение к активному росту весной. Георгины необходимо сажать, часть корневой системы оставив над землей, во время высадки следует хорошо полить растение. Лилии и ирисы. Поздняя осенняя посадка поможет этим цветам активировать свое развитие и быстрый рост весной. Они станут особым изящным украшением для вашего сада. Лилии и ирисы необходимо посадить на рекомендуемом расстоянии друг от друга и хорошо полить.

Поздняя осенняя посадка поможет этим цветам активировать свое развитие и быстрый рост весной. Они станут особым изящным украшением для вашего сада. Лилии и ирисы необходимо посадить на рекомендуемом расстоянии друг от друга и хорошо полить. Летние растения – мальвы. Поздний осенний посев мальв перед зимой поможет растениям раньше зацветать весной. Они принесут в сад красоту и цвет на ранней стадии вегетативного периода. Высевать семена нужно на глубину около 1-2 сантиметров и хорошо полить.

Поздний осенний посев мальв перед зимой поможет растениям раньше зацветать весной. Они принесут в сад красоту и цвет на ранней стадии вегетативного периода. Высевать семена нужно на глубину около 1-2 сантиметров и хорошо полить. Гиацинты, астры и бархатцы можно сажать в течение месяца и в конце. Также этот период подойдет к высадке многолетних цветов: пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки и незабудки.

можно сажать в течение месяца и в конце. Также этот период подойдет к высадке многолетних цветов: пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки и незабудки. Розы. Кусты роз нужно высаживать с третьей декады сентября и до середины октября, чтобы цветок успел укорениться до заморозков. Посаженные на зиму розы нужно в ноябре окучить, а на зиму накрыть агроволокном.

Что еще можно посадить осенью?

Клубника. Если правильно рассадить клубнику и ухаживать за ней, то она лучше приживается, чем весенняя, и даст обильный урожай уже в следующем сезоне. Посадка клубники производится с начала сентября, но за 20 дней до серьезных заморозков, чтобы растение могло укорениться. Сажать нужно в сухой и облачный день, в месте, которое летом будет в тени.

Если правильно рассадить клубнику и ухаживать за ней, то она лучше приживается, чем весенняя, и даст обильный урожай уже в следующем сезоне. Посадка клубники производится с начала сентября, но за 20 дней до серьезных заморозков, чтобы растение могло укорениться. Сажать нужно в сухой и облачный день, в месте, которое летом будет в тени. Малина. В середине сентября можно смело высаживать саженцы малины. Тогда уже в начале лета можно будет получить первый урожай. Для посадки нужно выбрать самые крепкие корневые отпрыски из большого здорового куста. Высадить малину нужно на солнечном участке и хорошо полить. Перед посадкой землю нужно удобрить перегноем.

В середине сентября можно смело высаживать саженцы малины. Тогда уже в начале лета можно будет получить первый урожай. Для посадки нужно выбрать самые крепкие корневые отпрыски из большого здорового куста. Высадить малину нужно на солнечном участке и хорошо полить. Перед посадкой землю нужно удобрить перегноем. Салаты. Большинство видов салатов и пряных трав не боятся низких температур и быстро дают урожай. Потому лучше их сажать в сентябре, чтобы уже в октябре собрать свежий урожай. Следует заметить, что перед посадкой салатов почву нужно хорошо подкормить, потому что они быстро впитывают питательные вещества. В сентябре можно сажать: микрозелень гороха, которая созреет через 20 дней; листовую горчицу, созревающую через 3 недели; кресс-салат можно будет есть через 15 дней; рукколу, шпинат и салат-латук.

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