- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 227
- Время на прочтение
- 2 мин
Посадите эти овощи уже в марте, чтобы получить ранний урожай: список
Март — идеальное время, чтобы заложить основу будущего урожая.
Весна — насыщенное время для садоводов. Именно в это время начинаются первые активные работы: одни культуры уже можно высевать на рассаду, а некоторые даже непосредственно в открытый грунт. От правильного выбора растений и сроков посева во многом зависит будущий урожай.
Какие культуры лучше подходят для того, чтобы высаживать их уже ранней весной, читайте на ТСН.ua.
Какие овощи сеять на рассаду в марте
В первой половине марта следует сеять семена на рассаду. В начале весны часто есть заморозки, а потому овощи могут просто не прорасти в почве.
Что следует сеять на рассаду:
сладкий и острый перец
огурцы
помидоры
капуста
салат
редька
шпинат
баклажан
сельдерей
рукола
Высеянные в контейнерах семена следует поставить в теплое помещение и регулярно поливать. Хорошая идея — накрыть его агроволокном.
Какие овощи сеять в почву в марте
Во второй половине марта, когда ночная температура поднимается выше нуля, а разница между днем и ночью уменьшается, можно начинать сеять овощи на открытом воздухе. В марте можно высевать следующие культуры:
морковь
редька
горох
бобы
пастернак
петрушка
редис
лук-шнит
укроп
Март — идеальное время, чтобы заложить основу будущего урожая. Если правильно выбрать культуры и соблюдать сроки посева, рассада вырастет крепкой, а овощи дадут ранние и дружные всходы. Опытные огородники советуют не затягивать подготовку семян и почвы, ведь именно первые весенние работы часто определяют, насколько щедрым будет урожай в новом сезоне.
