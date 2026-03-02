ТСН в социальных сетях

Посадите эти овощи уже в марте, чтобы получить ранний урожай: список

Март — идеальное время, чтобы заложить основу будущего урожая.

Рассада.

Рассада / © Pixabay

Весна — насыщенное время для садоводов. Именно в это время начинаются первые активные работы: одни культуры уже можно высевать на рассаду, а некоторые даже непосредственно в открытый грунт. От правильного выбора растений и сроков посева во многом зависит будущий урожай.

Какие культуры лучше подходят для того, чтобы высаживать их уже ранней весной, читайте на ТСН.ua.

Какие овощи сеять на рассаду в марте

В первой половине марта следует сеять семена на рассаду. В начале весны часто есть заморозки, а потому овощи могут просто не прорасти в почве.

Что следует сеять на рассаду:

  • сладкий и острый перец

  • огурцы

  • помидоры

  • капуста

  • салат

  • редька

  • шпинат

  • баклажан

  • сельдерей

  • рукола

Высеянные в контейнерах семена следует поставить в теплое помещение и регулярно поливать. Хорошая идея — накрыть его агроволокном.

Какие овощи сеять в почву в марте

Во второй половине марта, когда ночная температура поднимается выше нуля, а разница между днем ​​и ночью уменьшается, можно начинать сеять овощи на открытом воздухе. В марте можно высевать следующие культуры:

  • морковь

  • редька

  • горох

  • бобы

  • пастернак

  • петрушка

  • редис

  • лук-шнит

  • укроп

Март — идеальное время, чтобы заложить основу будущего урожая. Если правильно выбрать культуры и соблюдать сроки посева, рассада вырастет крепкой, а овощи дадут ранние и дружные всходы. Опытные огородники советуют не затягивать подготовку семян и почвы, ведь именно первые весенние работы часто определяют, насколько щедрым будет урожай в новом сезоне.

Напомним, мы писали о методе, который поможет прорастить рассаду всего за 10 часов.

