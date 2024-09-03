Посадите эти растения на огороде после картофеля: в следующем году соберете тройной урожай

Не стоит забывать о том, что истощенная почва нуждается в оздоровлении и восстановлении, поэтому позаботьтесь об этом в сентябре.

Рассказываем, что нужно посадить в огороде после выкопки картофеля, чтобы оздоровить и восстановить структуру почвы и в разы повысить урожайность.

Какие сидераты нужно сеять на огороде после картофеля

Рожь. Если в сентябре засеять участок рожью, почва получит все необходимые полезные вещества, достаточное разрыхление и защиту от перемерзания. Также рожь можно сеять после огурцов, кабачков, баклажанов и помидоров.

Если в сентябре засеять участок рожью, почва получит все необходимые полезные вещества, достаточное разрыхление и защиту от перемерзания. Также рожь можно сеять после огурцов, кабачков, баклажанов и помидоров. Масляная редька. Это довольно неприхотливое растение, поэтому будет расти даже на бедной почве, улучшая ее структуру. Редька поможет насытить землю влагой и кислородом, поэтому в следующем году увеличится урожайность овощных культур. Также растение предотвращает появление в почве вредителей и болезнетворных бактерий.

Это довольно неприхотливое растение, поэтому будет расти даже на бедной почве, улучшая ее структуру. Редька поможет насытить землю влагой и кислородом, поэтому в следующем году увеличится урожайность овощных культур. Также растение предотвращает появление в почве вредителей и болезнетворных бактерий. Горчица, люцерна и рапс будут защищать почву от вымывания полезных веществ и выветривания. Эти сидераты содержат эфирные масла, которые будут предотвращать появление заболеваний и вредителей.

Какие овощные культуры лучше растут на участке после картофеля

В следующем сезоне на месте, где рос картофель, можно сажать чеснок и лук. Хорошо растут горох, фасоль и бобы, они также будут насыщать почву полезными микроэлементами.

Можно сажать после картофеля кабачки и тыкву, они будут хорошо расти и дадут высокий урожай. Также прекрасно приживутся редис, свекла и репа.

Опытные хозяева рекомендуют сажать разнообразные виды капусты – белокочанную, брокколи, кольраби и цветную. Эти овощи помогут улучшить структуру почвы и защищать участок от вредителей.

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