Посадите эти растения рядом с луком – и вы соберете втрое больший урожай

Лук хорошо уживается с цветами и другими овощными культурами, они защищают его от вредителей и болезней.

Если хотите собрать в этом году рекордное количество лука со своей грядки, стоит посадить рядом некоторые овощи и цветы. Эти растения будут помогать обогащать почву необходимыми питательными веществами. А их запах будет отпугивать мух, мышей, улиток и кротов от лука. Поэтому такое соседство окажет положительное влияние на увеличение его урожая. Рассказываем, какие растения лучше посадить у грядки с луком, чтобы собрать втрое больший урожай.

Какие растения нужно посадить рядом с луком, чтобы собрать втрое больший урожай

Календула. Опытные огородники рекомендуют сажать именно это растение рядом с луком. Благодаря своему запаху календула будет отпугивать вредителей от овощей, в частности, справится с нашествием луковой мухи.

Опытные огородники рекомендуют сажать именно это растение рядом с луком. Благодаря своему запаху календула будет отпугивать вредителей от овощей, в частности, справится с нашествием луковой мухи. Бархатцы. Такое же действие, как и календула, оказывают бархатцы. Их резкого запаха боятся мухи, улитки, кроты и мыши, поэтому ваш урожай будет сохранен на сто процентов.

Такое же действие, как и календула, оказывают бархатцы. Их резкого запаха боятся мухи, улитки, кроты и мыши, поэтому ваш урожай будет сохранен на сто процентов. Петрушка. Это растение станет отличным соседом для лука, оно не только улучшит его вкус, но и поможет укрепить корни и обогатить почву полезными веществами. Также петрушка способна отпугивать вредителей, потому она станет идеальной соседкой для лука.

Это растение станет отличным соседом для лука, оно не только улучшит его вкус, но и поможет укрепить корни и обогатить почву полезными веществами. Также петрушка способна отпугивать вредителей, потому она станет идеальной соседкой для лука. Редис. Этот овощ имеет ярко выраженный аромат, который будет отпугивать луковых мух, улиток, кротов и мышей от грядки с луком. Также редис способен улучшать качество почвы и насыщать ее кислородом, что положительно повлияет на увеличение урожайности лука.

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