Как избавиться от колорадского жука / © Pexels

Колорадские жуки крайне опасны для картофеля, потому что могут погубить его буквально за несколько дней. Чтобы лишний раз не использовать опасные химикаты, опытные огородники сажают эти растения на своих участках. Они своим резким запахом защищают картофель от прожорливых вредителей.

Кориандр имеет характерный резкий аромат, поэтому отпугивает колорадских жуков от участка с картофелем.

Петрушка. Запах этой травы станет естественным барьером для колорадских жуков, они боятся ее аромата, как огня.

Чеснок и лук. Если посадить эти овощи у картофеля, это поможет снизить численность жуков на вашем огороде.

Базилик имеет характерный резкий запах, крайне неприятный для колорадских жуков. Выращивание этой пряной травы рядом с картофелем может создать дополнительную защиту для нее.

Лаванда. Этот прекрасный цветок будет отпугивать всех насекомых-вредителей с огорода, не только колорадских жуков. Поэтому ее следует держать на своем участке.

Календула. Это растение выделяет фитонциды — вещества, забивающие аромат картофельной ботвы. Поэтому колорадские жуки будут пролетать мимо участка с картофелем.

Фасоль. Еще наши бабушки обсаживали по периметру фасолью участок с картофелем. Дело в том, что резкий аромат растения дезориентирует взрослых колорадских жуков, поэтому они просто не находят картофеля.

Чернобривцы выделяют природный яд для почвенных вредителей и личинок — тиофен. Надо посадить эти цветы по периметру и в междурядьях, чтобы создать естественный барьер от колорадских жуков.