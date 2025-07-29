Посадите эти сорта смородины осенью: кусты не боятся вредителей и болезней, а ягоды слаще меда

Какие сорта смородины считаются самыми сладкими

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Смородина — одна из самых популярных ягод, поэтому практически все украинские хозяева выращивают ее на своих участках. Однако не все знают, что есть такие сорта смородины, у которой ягоды слаще меда. К тому же, эти культуры устойчивы к болезням и вредителям. Рассказываем, ссылаясь на ресурс «Одна Минута», какие сорта смородины нужно посадить осенью, чтобы в следующем году получить богатый урожай вкусных ягод.

Эти сорта смородины следует посадить осенью: не боятся вредителей, а ягоды растут крупными и сладкими

«Чорна перлина». Этот сорт смородины обладает насыщенным вкусом с приятной кислинкой и выраженной сладостью. Идеальный вариант для приготовления домашнего варенья, джемов и желе. Однако «Чорна перлина» нуждается в регулярном и бережном уходе.

«Вернісаж». Настоящий фаворит среди кулинаров и ценителей нежных ягод. Сорт отличается изящным сладким вкусом и легкой текстурой. Идеально подходит для десертов, соков, наливок и ликеров. К тому же, эти кусты смородины прекрасно переносят морозы до -30°C и щедро плодоносят. С одного куста можно собрать до семи килограммов ягод за сезон.

«Казкова». Эта смородина полностью оправдывает свое название. Ягоды имеют плотную, мясистую текстуру без чрезмерной водянистости, а их вкус оценивают как один из самых сладких из всех сортов. Урожайность этой смородины тоже достаточно высока, с одного взрослого куста можно собрать до 6 килограммов ягод. К тому же, сорт демонстрирует хорошую устойчивость к заболеваниям и насекомым-вредителям.