Посадите эти цветы на огороде – они спасут ваш урожай от многих вредителей

Бархатцы. / © Unsplash

Реклама

Бархатцы – это не просто цветы, которые являются украшением сада. Они еще и очень полезные растения, которые должны быть на грядках. Причина – это их свойства отпугивания вредителей.

С какими растениями следует сажать бархатцы и каких вредителей они будут отпугивать, сообщает ресурс kobieta.interia.pl.

Бархатцы принадлежат к семье астровых. Отдельные сорта отличаются внешним видом и цветом цветков. Они цветут от лета до осени, что делает их прекрасным дополнением к балкону или саду. Их можно сажать и в горшках, и на клумбах. Растение засухоустойчиво и может расти практически в любом уголке сада или огорода.

Реклама

Бархатцы можно сеять из семян для рассады или непосредственно в грунт. Рассаду следует готовить уже в конце февраля, но посев в горшки можно продолжать в марте и апреле. Если сеять их непосредственно в почву, то этим следует заняться в середине мая, когда минует риск утренних заморозков.

Кто боится бархатцев

Бархатцы - как магнит - привлекают бабочек и пчел. Однако вместо этого отпугивают вредителей. Растение выделяет отпугивающий характерный запах:

тли,

муравьи,

корневые цистовидные нематоды

белокрылки.

Бархатцы создают природный барьер, который защищает овощи от питания и обгрызания листьев. Цветы помогут бороться с почвенными нематодами, которые огрызают корнеплоды, а также защищают от улиток.

Где сажать бархатцы

Лучше сажать бархатцы рядом с клубникой и земляникой, а также разными видами овощей. В частности:

Реклама

крестоцветные овощи (капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи),

фасоль,

помидоры,

морковь,

поры,

картофель,

клубника и лесная земляника.

Бархатцы также можно сажать рядом с розами, которые часто атакует тля.

Напомним, мы писали о том, какой цветок стоит посадить осенью, чтобы кроты обходили ваш сад.