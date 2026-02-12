- Дата публикации
Посадите эти цветы на огороде – они спасут ваш урожай от многих вредителей
Огородники сажают бархатцы на грядках не только из-за их эстетической привлекательности, но и из-за их свойств отпугивания вредителей.
Бархатцы – это не просто цветы, которые являются украшением сада. Они еще и очень полезные растения, которые должны быть на грядках. Причина – это их свойства отпугивания вредителей.
С какими растениями следует сажать бархатцы и каких вредителей они будут отпугивать, сообщает ресурс kobieta.interia.pl.
Бархатцы принадлежат к семье астровых. Отдельные сорта отличаются внешним видом и цветом цветков. Они цветут от лета до осени, что делает их прекрасным дополнением к балкону или саду. Их можно сажать и в горшках, и на клумбах. Растение засухоустойчиво и может расти практически в любом уголке сада или огорода.
Бархатцы можно сеять из семян для рассады или непосредственно в грунт. Рассаду следует готовить уже в конце февраля, но посев в горшки можно продолжать в марте и апреле. Если сеять их непосредственно в почву, то этим следует заняться в середине мая, когда минует риск утренних заморозков.
Кто боится бархатцев
Бархатцы - как магнит - привлекают бабочек и пчел. Однако вместо этого отпугивают вредителей. Растение выделяет отпугивающий характерный запах:
тли,
муравьи,
корневые цистовидные нематоды
белокрылки.
Бархатцы создают природный барьер, который защищает овощи от питания и обгрызания листьев. Цветы помогут бороться с почвенными нематодами, которые огрызают корнеплоды, а также защищают от улиток.
Где сажать бархатцы
Лучше сажать бархатцы рядом с клубникой и земляникой, а также разными видами овощей. В частности:
крестоцветные овощи (капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, брокколи),
фасоль,
помидоры,
морковь,
поры,
картофель,
клубника и лесная земляника.
Бархатцы также можно сажать рядом с розами, которые часто атакует тля.
