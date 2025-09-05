ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
255
Время на прочтение
2 мин

Посадите эти цветы осенью — и уже в конце марта ваш сад будет буять разноцветием

Какие преимущества осенней посадки, полный список цветов и календарь лучших периодов для посева на 2025 год.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие цветы посадить осенью, чтобы расцвели в марте

Какие цветы посадить осенью, чтобы расцвели в марте / © Credits

Многие хозяйки откладывают работы с цветами до весны, но есть секрет, который позволяет встретить март роскошным цветением. Это осенняя посадка. Если посеять или посадить растения в сентябре-октябре, они успеют укорениться, окрепнуть и подарят пышные цветы на месяц-полтора раньше весенних.

Какие преимущества осенней посадки

  • Раннее цветение уже в марте-апреле.

  • Растения значительно более устойчивы к морозам и болезням.

  • Прочная корневая система.

  • Экономия времени весной, ведь не нужно возиться с рассадой.

  • Закаленные растения растут быстрее и выглядят здоровее.

Какие цветы лучше сажать осенью: полный список

  • Луковые — тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники. Их сажают в сентябре-октябре, обязательно поливают и укрывают мульчей. И уже в конце марта вы сможете любоваться первыми цветами.

  • Георгины. Их можно сажать с сентября по начало ноября, они быстро прорастают и зацветают уже в начале апреля.

  • Лилии и ирисы. Осенняя посадка обеспечивает этим цветам раннее цветение.

  • Мальвы. Если посеять эти цветы осенью, то в конце апреля они будут украшать сад своим цветением.

  • Гиацинты, астры, чернобривцы необходимо сажать в сентябре-октябре, тогда они будут цвести на полтора месяца раньше.

  • Многолетники — пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки, незабудки. Осенняя посадка гарантирует активный рост и развитие этих растений весной.

  • Розы. Лучше всего сажать с конца сентября до середины октября, чтобы куст успел укорениться до морозов.

Календарь посадки цветов на осень 2025 года

  • Сентябрь. Первая половина: луковичные — тюльпаны, крокусы, нарциссы, мальвы, астры. Вторая половина: ирисы, лилии, гиацинты, чернобривцы, пионы.

  • Октябрь. Начало месяца: подснежники, дельфиниумы, гортензии, маргаритки, незабудки. Середина месяца: розы, георгины, но до первых заморозков. Конец октября: поздние луковичные, под зимнее укрытие.

  • Ноябрь — если погода будет теплой. Георгины и розы нужно сажать до момента устойчивого похолодания, с обязательным укрытием.

Дата публикации
Количество просмотров
255
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie