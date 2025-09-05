- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 255
- Время на прочтение
- 2 мин
Посадите эти цветы осенью — и уже в конце марта ваш сад будет буять разноцветием
Какие преимущества осенней посадки, полный список цветов и календарь лучших периодов для посева на 2025 год.
Многие хозяйки откладывают работы с цветами до весны, но есть секрет, который позволяет встретить март роскошным цветением. Это осенняя посадка. Если посеять или посадить растения в сентябре-октябре, они успеют укорениться, окрепнуть и подарят пышные цветы на месяц-полтора раньше весенних.
Какие преимущества осенней посадки
Раннее цветение уже в марте-апреле.
Растения значительно более устойчивы к морозам и болезням.
Прочная корневая система.
Экономия времени весной, ведь не нужно возиться с рассадой.
Закаленные растения растут быстрее и выглядят здоровее.
Какие цветы лучше сажать осенью: полный список
Луковые — тюльпаны, нарциссы, крокусы, подснежники. Их сажают в сентябре-октябре, обязательно поливают и укрывают мульчей. И уже в конце марта вы сможете любоваться первыми цветами.
Георгины. Их можно сажать с сентября по начало ноября, они быстро прорастают и зацветают уже в начале апреля.
Лилии и ирисы. Осенняя посадка обеспечивает этим цветам раннее цветение.
Мальвы. Если посеять эти цветы осенью, то в конце апреля они будут украшать сад своим цветением.
Гиацинты, астры, чернобривцы необходимо сажать в сентябре-октябре, тогда они будут цвести на полтора месяца раньше.
Многолетники — пионы, гортензии, дельфиниумы, маргаритки, незабудки. Осенняя посадка гарантирует активный рост и развитие этих растений весной.
Розы. Лучше всего сажать с конца сентября до середины октября, чтобы куст успел укорениться до морозов.
Календарь посадки цветов на осень 2025 года
Сентябрь. Первая половина: луковичные — тюльпаны, крокусы, нарциссы, мальвы, астры. Вторая половина: ирисы, лилии, гиацинты, чернобривцы, пионы.
Октябрь. Начало месяца: подснежники, дельфиниумы, гортензии, маргаритки, незабудки. Середина месяца: розы, георгины, но до первых заморозков. Конец октября: поздние луковичные, под зимнее укрытие.
Ноябрь — если погода будет теплой. Георгины и розы нужно сажать до момента устойчивого похолодания, с обязательным укрытием.