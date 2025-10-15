ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Посадите эти цветы в октябре — и весной ваш сад превратится в цветной рай

Чтобы весной 2026 года сад расцвел буйством цветов стоит посадить тюльпаны уже сейчас.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Тюльпаны

Популярный британский садовод Том Строулгер советует высадить именно тюльпаны в этом октябре. Они не только украсят сад в 2026 году, но и позволят создать настоящую палитру цветов уже весной.

Об этом сообщило издание Express.

Специалист советует сажать луковицы в хорошо дренированную почву на солнечных участках, где цветы смогут получать максимум света. Оптимальная глубина посадки — около 15 сантиметров, чтобы стебли оставались крепкими и прямыми.

«Я сажаю луковицы тюльпанов в свои горшки, растения, кадки, клумбы и бордюры, сажаю несколько луковиц тюльпанов плотными куртинами, чтобы создать буйство цветов на небольшом участке, а также аккуратными рядами», — отметил мужчина.

Тюльпаны легко сочетать с другими растениями, а благодаря сотням сортов можно создать композиции на любой вкус — от нежно-розовых до насыщенно фиолетовых.

Напомним, октябрь является идеальным временем для обрезки малины. Эта процедура готовит кусты к морозам, предотвращает болезни и закладывает основу для обильного урожая следующего сезона.

