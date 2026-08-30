Клумбо. / © Unsplash

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Красочный и пышный весенний сад начинается с работы, которую следует проделать еще осенью. Именно в сентябре время позаботиться о луковичных цветах, которые первыми порадуют своими цветами на клумбах. Низкие температуры им не страшны — наоборот, прохладный период необходим для будущего цветения.

Какие цветы следует высадить осенью, сообщили садоводы изданию Deccoria.pl.

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По словам экспертов, большинство весенних луковичных высаживают осенью — с начала сентября до конца октября, а при благоприятной погоде — даже в первые дни ноября. В то же время оптимальным периодом садоводы считают сентябрь и октябрь. В настоящее время луковицы успевают хорошо укорениться до прихода морозов, что значительно повышает шансы на пышное и своевременное цветение весной.

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Какие луковицы цветов можно сажать осенью?

ирисы — в зависимости от сорта и региона цветут с конца апреля до середины июня;

тюльпаны — сезон цветения тюльпанов длится свод середины апреля до середины мая;

гиацинты — в зависимости от погоды и сорта цветут с конца марта до мая;

крокусы — одни из первых первоцветов — цветут с конца марта до конца апреля;

нарциссы — сезон пышного цветения длится от конца апреля до середины мая;

пушкиния — цветет сразу после схождения снега — марте-апреле;

подснежники — обычно цветут ранней весной — еще с конца февраля до апреля;

морозники — цветут с конца февраля или от марта до мая;

примула — цветет преимущественно весной — с марта до мая.

Покупая весенние цветы, следует обратить внимание на внешний вид луковиц. Они должны быть большими, жесткими, сухими и иметь целую кожуру. Свежие, здоровые луковицы без плесени гарантируют более обильное цветение.

Как сажать луковицы цветов

Прежде всего нужно подготовить участок: удалите сорняки и растительные остатки. Перекопайте почву. Если он слишком уплотнен, разрыхлите его песком. Рассыпьте компост или раскисленный торф.

После этого сделайте лунки. Их глубина должна быть втрое больше высоты луковиц. Расстояния между ними — 5-15 см, в зависимости от сорта. На дно лунок насыпьте тонкий слой гравия или песка для дренажа.

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Посадка луковиц: поместите их в лунки острым концом вверх и пяткой вниз. Засыпьте грунтом и слегка прижмите, затем полейте один раз.

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