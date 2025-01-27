Посадите это чудо-растение, чтобы дом "утонул" в цветах: цветет, как облако, и не нуждается в уходе

Рассказываем об одном из самых популярных растений среди садоводов – гипсофиле. Ее тонкие, метловидные соцветия создают эффект воздушности, похожий на воздушное облако, от которого невозможно отвести глаз.

В роде гипсофилы насчитывается более ста видов, различающихся по размерам, времени цветения, а также могут быть однолетними или многолетними.

Это растение предпочитает почвы, богатые известью, с уровнем кислотности около 6-7 pH. Отсюда и происходит ее название от греческих слов "gypsos" (гипс) и "philos" (друг). Среди всех видов наиболее распространена гипсофила метель. Это многолетний полукустарник с пышной шаровидной кроной, состоящий из тонких стеблей, мелких серовато-зеленых листьев и многочисленных маленьких цветков. Обычно высота этого растения достигает одного метра, а его соцветия имеют белый или розовый оттенок.

Гипсофила цветет с июня по сентябрь. Она прекрасно гармонирует с розами, лилиями и другими цветами, а ее веточки придают особую нежность букетам.

Это растение не нуждается в особом уходе. Она прекрасно растет даже на бедных песчаных почвах без добавления удобрений. Если же почва кислая и тяжелая, следует добавить гашеную известь и песок. Благодаря длинным корням, которые могут достигать более метра, гипсофила способна сама добывать влагу и стойко переносит засуху. Это идеальный выбор для занятых садоводов, не имеющих возможности часто посещать свои участки.

Для успешного выращивания гипсофилы существует несколько важных условий. Она не переносит тяжелые кислые почвы, а также затененные и влажные места с высоким уровнем грунтовых вод. Кусты следует сразу высаживать на постоянное место, поскольку они плохо переносят пересадку. Однако гипсофила способна расти на одном месте до 20-25 лет. Для размножения можно использовать семена или черенки. Веточки длиной около 10 см легко укореняются, а вот разделение куста не дает хороших результатов.

Многолетние кусты гипсофилы достаточно выносливы к зимним холодам, но молодые саженцы лучше укрывать лапником или другим материалом в первые годы. Перед зимой следует обрезать всю надземную часть, оставив всего 10 см от уровня почвы. Весной растение восстановится и снова зацветет.