Посадите это после чеснока и потеряете урожай: какие растения просто не выживут

На участке, где рос чеснок, истощается почва. Более того - земля может накапливать возбудителей определенных болезней. Это приводит к слабому урожаю или его гибели. Важно знать, какие культуры не следует сажать на участке после чеснока.

Какие культуры могут плохо расти после чеснока, а какие лучше посадить на его место рассказали эксперты YouTube-канала " Ваша грядка ".

По словам экспертов, после того, как вы собрали чеснок, снова сажать его на этом участке не стоит. Надо делать паузу не менее 3-4 лет для посадки озимого или ярового чеснока.

Кроме того, там лучше не сажать лук и даже лилейные цветы.

Лучшими вариантами будут такие овощи: кабачок, тыква, огурец, фасоль, нут, горох, томаты, баклажаны, капуста, редька, а также салат. Идеально будут расти после чеснока и крестоцветные – цветную капусту, брокколи, рукколу, брюссельскую, белую и красную капусту.

