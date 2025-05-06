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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
153
Время на прочтение
2 мин

Посадите это растение — и клещи исчезнут с вашего участка, словно и не было

Эти насекомые-паразиты опасны как для людей, так и для животных, потому что переносят кучу болезней. Есть простой и крайне эффективный метод, который поможет защититься от клещей — для этого нужно посадить только одно растение, запаха которого паразиты боятся, как огня.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какое растение отпугивает клещей

Какое растение отпугивает клещей / © www.freepik.com/free-photo

Что посадить на своем участке, чтобы защититься от клещей

Агрономы рекомендуют сажать кошачью мяту. Это неприхотливое в уходе растение может стать настоящим щитом от паразитов. Кошачья мята содержит вещество  непеталактон — это эфирное масло, которое имеет приятный запах для человека, но для клещей этот аромат непереносим. Запах вещества отпугивает паразитов, препятствуя их размножению и миграции на участок.

К тому же кошачья мята не только отпугивает клещей, но и привлекает полезных насекомых. Это также помогает снизить численность паразитов.

Котовник — многолетнее растение, которое будет радовать своим цветением с мая по сентябрь. Многолетник растет в высоту на 40-45 сантиметров, имеет соцветие лавандового оттенка. Чтобы растение эффективно защищало участок от клещей, его лучше высаживать на участках, где много света и песчаная почва. Этот многолетник нуждается в регулярном поливе, особенно в жару. Также не стоит забывать о рыхлении почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Чтобы создать ароматный «барьер» от клещей, кусты кошачьей мяты лучше высаживать группами на часто посещаемых участках, у дорожек и мест отдыха. Чем больше будет растений, тем эффективнее будет защита. Многолетник имеет наиболее отпугивающие свойства во время своего цветения.

Какие преимущества использования кошачьей мяты для отпугивания клещей

  • Экологичность. Растение абсолютно безопасно для людей, домашних любимцев и окружающей среды, потому что не содержит химических веществ.

  • Украшение клумбы. Это красивое и неприхотливое растение будет радовать своим цветом и приятным ароматом на протяжении всего сезона.

  • Долговечность. Кошачья мята — это многолетник, поэтому не нужно будет каждый год сажать новые растения.

  • Простота в уходе. Даже начинающий садовник справится с выращиванием кошачьей мяты.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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