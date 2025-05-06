Какое растение отпугивает клещей / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Что посадить на своем участке, чтобы защититься от клещей

Агрономы рекомендуют сажать кошачью мяту. Это неприхотливое в уходе растение может стать настоящим щитом от паразитов. Кошачья мята содержит вещество непеталактон — это эфирное масло, которое имеет приятный запах для человека, но для клещей этот аромат непереносим. Запах вещества отпугивает паразитов, препятствуя их размножению и миграции на участок.

К тому же кошачья мята не только отпугивает клещей, но и привлекает полезных насекомых. Это также помогает снизить численность паразитов.

Котовник — многолетнее растение, которое будет радовать своим цветением с мая по сентябрь. Многолетник растет в высоту на 40-45 сантиметров, имеет соцветие лавандового оттенка. Чтобы растение эффективно защищало участок от клещей, его лучше высаживать на участках, где много света и песчаная почва. Этот многолетник нуждается в регулярном поливе, особенно в жару. Также не стоит забывать о рыхлении почвы, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.

Реклама

Чтобы создать ароматный «барьер» от клещей, кусты кошачьей мяты лучше высаживать группами на часто посещаемых участках, у дорожек и мест отдыха. Чем больше будет растений, тем эффективнее будет защита. Многолетник имеет наиболее отпугивающие свойства во время своего цветения.

Какие преимущества использования кошачьей мяты для отпугивания клещей

Экологичность. Растение абсолютно безопасно для людей, домашних любимцев и окружающей среды, потому что не содержит химических веществ.

Украшение клумбы. Это красивое и неприхотливое растение будет радовать своим цветом и приятным ароматом на протяжении всего сезона.

Долговечность. Кошачья мята — это многолетник, поэтому не нужно будет каждый год сажать новые растения.

Простота в уходе. Даже начинающий садовник справится с выращиванием кошачьей мяты.