Как избавиться от улиток на своем огороде / © Pixabay

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Улитки способны за несколько ночей испортить урожай капусты, салата, клубники и многих других культур. Они активно питаются молодыми листьями, оставляя после себя большие дыры и характерные слизистые следы. Многие огородники используют ловушки или специальные препараты, однако существует и естественный способ сделать участок менее привлекательным для этих вредителей. Опытные садоводы советуют посадить одно ароматное растение, запах которого улитки не переносят.

Какое растение поможет отпугнуть улиток

Одним из лучших естественных защитников огорода считается шалфей лекарственный. Ее насыщенный аромат, который снабжают эфирные масла, не нравится многим вредителям, в том числе и улиткам.

Шалфей не только украшает участок, но и может стать своеобразным природным барьером вокруг грядок с растениями, наиболее страдают от прожорливых моллюсков.

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Почему улитки избегают шалфея

Листья шалфея содержат большое количество эфирных масел с сильным пряным ароматом. Для человека он приятен, а вот улитки стараются обходить такие места.

Кроме того, опушенные листья шалфея имеют несколько шероховатую поверхность, которая также не очень комфортна для передвижения этих вредителей.

Конечно, одно растение не станет абсолютной гарантией защиты, однако в сочетании с правильным уходом за огородом оно помогает существенно снизить количество улиток.

Где лучше всего высаживать шалфей

Чтобы получить максимальный эффект, растение рекомендуют высаживать:

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по краям грядок;

вокруг клубники;

у капусты;

рядом с салатом;

у декоративных растений, особенно любящих улитки.

Такое расположение создает ароматический барьер, усложняющий вредителям путь к культурным растениям.

Какие еще растения не нравятся улиткам

Если площадь позволяет, шалфей можно совместить и с другими ароматными культурами. Хорошими природными помощниками считаются:

розмарин;

чабрец;

лаванда;

мята;

тысячелистник.

Их сильный аромат также помогает сделать огород менее привлекательным для улиток.

Что еще поможет избавиться от улиток

Даже самые эффективные растения работают лучше в комплексе с другими способами защиты.

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Опытные огородники советуют регулярно убирать сорняки, не оставлять на участке доски, камни и груды растительных остатков, под которыми днем прячутся улитки.

Также лучше поливать грядки утром, а не вечером. К ночи поверхность грунта успевает немного подсохнуть, что создает менее комфортные условия для передвижения моллюсков.

Вокруг отдельных растений можно рассыпать толченую яичную скорлупу, грубый песок, мелкий гравий или специальные гранулы на основе природных компонентов. Из-за такой поверхности улиткам значительно труднее ползти.

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