Как быстро избавиться от мышей и крыс / © pexels.com

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Крысы и мыши могут доставить немало хлопот владельцам частных домов и дач. Они портят запасы, повреждают хозяйственные постройки, подгрызают корни растений и могут переносить опасные болезни. Однако существуют естественные способы сделать двор менее привлекательным для грызунов. Одним из самых эффективных считается посадка чернокорня лекарственного — растения, запах которого мыши и крысы не любят.

Почему чернокорень отпугивает грызунов

Чернокорень лекарственный издавна использовали как природное средство для борьбы с мышами и крысами. Растение содержит эфирные масла и биологически активные вещества с резким специфическим запахом, который человек почти не ощущает, а вот грызуны пытаются избегать таких мест.

Именно поэтому чернокорень часто сажают возле сараев, погребов, амбаров, теплиц, хозяйственных построек и вдоль ограды.

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Где лучше посадить растение, чтобы избавиться от грызунов

Чтобы получить максимальный эффект, чернокорень сажают в тех местах, где чаще всего могут появляться нежелательные гости. Это могут быть участки у входа в погреб, рядом с компостной кучей, у курятника, хозяйственных помещений или складов с зерном.

Растение хорошо растет на солнечных участках и не нуждается в сложном уходе. После укоренения оно легко переносит жару и кратковременную нехватку влаги.

Какие еще растения не любят мыши и крысы

Кроме чернокорня, природными репеллентами считают мяту перечную, полынь, лаванду, пижму и бузину. Их аромат также может отпугивать грызунов, хотя эффективность зависит от количества растений и условий выращивания.

Именно поэтому многие хозяева объединяют несколько культур одновременно, создавая естественный барьер вокруг дома или огорода.

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Что еще поможет защитить двор

Одних только растений не всегда достаточно. Если на участке есть легкий доступ к пище, крысы и мыши могут все равно появляться. Поэтому важно регулярно убирать остатки корма для домашних животных, не скапливать мусор, своевременно косить сорняки и хранить зерно и овощи в плотно закрытых емкостях.

Также следует закрыть все щели в фундаменте, хозяйственных постройках и погребах, через которые грызуны могут проникнуть внутрь.

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