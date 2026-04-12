Как избавиться от улиток на огороде

Реклама

Улитки — одна из самых неприятных проблем на огороде. Они быстро портят листву, уничтожают рассаду и могут свести на нет все усилия огородника. Многие используют химические средства, но существует более простой и безопасный способ — посадить растение, которое будет просто отпугивать этих вредителей.

Какое растение отпугивает улиток из огорода

Одним из самых эффективных растений против улиток является шалфей. Его сильный аромат и эфирные масла создают среду, которую избегают эти вредители.

Улитки ориентируются на влажность и запахи, поэтому резкие травянистые ароматы для них являются сигналом опасности. Именно поэтому они обходят участки с шалфеем.

Реклама

Посадите его по периметру грядок или между овощами — и это станет естественным барьером для вредителей.

Чтобы эффект был максимальным, шалфей следует сажать возле участков с разными культурами. Лучше всего он работает рядом с:

капустой;

салатом;

клубникой;

огурцами.

Также можно срезать листья и раскладывать их между рядами, запах будет держаться очень долго.

Какие еще растения можно посадить для отпугивания улиток

Для лучшего результата шалфей можно сочетать с другими растениями:

Реклама

чабрец — создает сухую среду, которая не нравится улиткам;

розмарин — имеет резкий запах, отпугивающий вредителей;

лаванда — помогает уменьшить их активность.

Такой «зеленый барьер» работает гораздо эффективнее отдельных растений.

Почему этот метод лучше химии