ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
64
Время на прочтение
2 мин

Посадите это растение на огороде — и надолго забудете об улитках: вредители его боятся, как огня

Это простой и эффективный способ защитить огород от улиток без лишних трат и химии.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как избавиться от улиток на огороде

Как избавиться от улиток на огороде / © Pixabay

Улитки — одна из самых неприятных проблем на огороде. Они быстро портят листву, уничтожают рассаду и могут свести на нет все усилия огородника. Многие используют химические средства, но существует более простой и безопасный способ — посадить растение, которое будет просто отпугивать этих вредителей.

Какое растение отпугивает улиток из огорода

Одним из самых эффективных растений против улиток является шалфей. Его сильный аромат и эфирные масла создают среду, которую избегают эти вредители.

Улитки ориентируются на влажность и запахи, поэтому резкие травянистые ароматы для них являются сигналом опасности. Именно поэтому они обходят участки с шалфеем.

Посадите его по периметру грядок или между овощами — и это станет естественным барьером для вредителей.

Чтобы эффект был максимальным, шалфей следует сажать возле участков с разными культурами. Лучше всего он работает рядом с:

  • капустой;

  • салатом;

  • клубникой;

  • огурцами.

Также можно срезать листья и раскладывать их между рядами, запах будет держаться очень долго.

Какие еще растения можно посадить для отпугивания улиток

Для лучшего результата шалфей можно сочетать с другими растениями:

  • чабрец — создает сухую среду, которая не нравится улиткам;

  • розмарин — имеет резкий запах, отпугивающий вредителей;

  • лаванда — помогает уменьшить их активность.

Такой «зеленый барьер» работает гораздо эффективнее отдельных растений.

Почему этот метод лучше химии

  • Растения не вредят почве и не накапливают токсины в плодах.

  • Они действуют стабильно, создавая естественную защиту.

  • К тому же это долговременное решение — достаточно посадить один раз и поддерживать уход.

Дата публикации
Количество просмотров
64
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie