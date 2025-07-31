Что посеять в августе, чтобы собрать второй урожай / © Freepik

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Август — это не конец сезона, а вторая возможность для огородников. Ведь некоторые овощи и зелень лучше высевать именно сейчас. Прохладная погода будет стимулировать их рост, поэтому осенний урожай будет не менее обильным, чем летний. Рассказываем, какие культуры можно сеять в августе, чтобы в сентябре собрать второй урожай.

Руккола

Эта зелень очень быстро растет, хорошо переносит короткий световой день и не боится прохлады. В августе она вырастет вкуснее и не будет иметь характерной горечи.

Время до уборки урожая — 20 дней.

Температура произрастания — от +10 °C.

Следует сеять каждые 10 дней для непрерывной уборки урожая.

Раннеспелая морковь

В южных и центральных регионах вполне реально получить молодые корнеплоды уже к концу сентября.

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Время до уборки урожая — 60 дней.

Выбирайте раннеспелые сорта, они успевают сформироваться до первых заморозков.

Репа

Этот овощ неприхотлив в уходе, быстро растет, подходит также для продолжительного хранения.

Время до сбора урожая — 40-60 дней

Надо регулярно поливать, чтобы не было горечи.

Не стоит подкармливать азотом, иначе будут только листья.

Шпинат

Один из самых полезных листовых овощей. Его лучший урожай как раз приходится на осень, в прохладную погоду листья вырастают нежнее, чем летом.

Время до сбора урожая — 30-40 дней.

На тяжелых грунтах добавьте песок для лучшего дренажа.

Китайская капуста

Это настоящая находка для осеннего огорода, очень быстро растет, не боится понижения температуры и практически не требует ухода.

Время до сбора урожая — 30 дней.

Сейте в полутени, это замедлит выпускание стрелок.