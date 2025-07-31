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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Посадите это в августе — и соберете щедрый урожай в сентябре: 5 культур, которые не поздно посеять

Список овощей с коротким сроком созревания.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Что посеять в августе, чтобы собрать второй урожай

Что посеять в августе, чтобы собрать второй урожай / © Freepik

Август — это не конец сезона, а вторая возможность для огородников. Ведь некоторые овощи и зелень лучше высевать именно сейчас. Прохладная погода будет стимулировать их рост, поэтому осенний урожай будет не менее обильным, чем летний. Рассказываем, какие культуры можно сеять в августе, чтобы в сентябре собрать второй урожай.

Руккола

Эта зелень очень быстро растет, хорошо переносит короткий световой день и не боится прохлады. В августе она вырастет вкуснее и не будет иметь характерной горечи.

  • Время до уборки урожая — 20 дней.

  • Температура произрастания — от +10 °C.

  • Следует сеять каждые 10 дней для непрерывной уборки урожая.

Раннеспелая морковь

В южных и центральных регионах вполне реально получить молодые корнеплоды уже к концу сентября.

  • Время до уборки урожая — 60 дней.

  • Выбирайте раннеспелые сорта, они успевают сформироваться до первых заморозков.

Репа

Этот овощ неприхотлив в уходе, быстро растет, подходит также для продолжительного хранения.

  • Время до сбора урожая — 40-60 дней

  • Надо регулярно поливать, чтобы не было горечи.

  • Не стоит подкармливать азотом, иначе будут только листья.

Шпинат

Один из самых полезных листовых овощей. Его лучший урожай как раз приходится на осень, в прохладную погоду листья вырастают нежнее, чем летом.

  • Время до сбора урожая — 30-40 дней.

  • На тяжелых грунтах добавьте песок для лучшего дренажа.

Китайская капуста

Это настоящая находка для осеннего огорода, очень быстро растет, не боится понижения температуры и практически не требует ухода.

  • Время до сбора урожая — 30 дней.

  • Сейте в полутени, это замедлит выпускание стрелок.

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