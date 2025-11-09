ТСН в социальных сетях

Посадите этот многолетник в ноябре — и он будет цвести непрерывно с весны до глубокой осени

Это морозостойкий многолетник, обильно цветущий на протяжении многих месяцев: как и когда сажать, чтобы любоваться цветами почти весь год.

Какой многолетник можно сажать в ноябре

Какой многолетник можно сажать в ноябре / © Фото из открытых источников

Ноябрь — это прекрасное время для посадки выносливых растений, которые без проблем переживают морозы и радуют пышным цветением уже в следующем году. Одним из таких настоящих долгожителей является левкантемела поздняя, которую еще называют осенней ромашкой. Это растение — настоящая находка для современных садоводов. Она сочетает неприхотливость, морозостойкость и удивительную декоративность. Левкантемела образует раскидистые кусты до 1,2 метра высотой, густо усыпанные большими белыми цветами с ярко-желтыми серединками.

Почему стоит посадить левкантемелу именно осенью

Осенняя посадка помогает растению хорошо укорениться до зимы. Весной левкантемела сразу идет в рост и начинает цвести уже в мае. Ее главное преимущество — длительное цветение, продолжающееся с весны до глубокой осени, даже после первых заморозков.

Кроме того, этот многолетник:

  • не боится низкой температуры до -30°C;

  • растет практически на любой почве;

  • не требует сложного ухода и частых подкормок;

  • легко размножается делением куста или семенами.

Как правильно сажать левкантемелу позднюю

  • Выбирайте солнечный участок. Осенняя ромашка любит много света, тогда цветение будет обильным.

  • Почва должна быть легкой и дренированной. В тяжелой почве можно добавить немного песка или компоста.

  • Сажайте осенью — в ноябре, за 1-2 недели до наступления сильных морозов.

  • После посадки замульчуйте землю вокруг куста сухими листьями или торфом.

Уход и секреты продолжительного цветения

Чтобы левкантемела радовала вас цветением до самой осени, достаточно несколько раз за сезон подкормить ее универсальным минеральным удобрением. Удаляйте увядшие цветы — и куст будет постоянно образовывать новые бутоны.

Осенью, когда цветение заканчивается, побеги срезают до основания. На зиму растение можно замульчировать, хотя даже без укрытия оно прекрасно переносит холод.

