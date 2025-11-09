Какой многолетник можно сажать в ноябре / © Фото из открытых источников

Ноябрь — это прекрасное время для посадки выносливых растений, которые без проблем переживают морозы и радуют пышным цветением уже в следующем году. Одним из таких настоящих долгожителей является левкантемела поздняя, которую еще называют осенней ромашкой. Это растение — настоящая находка для современных садоводов. Она сочетает неприхотливость, морозостойкость и удивительную декоративность. Левкантемела образует раскидистые кусты до 1,2 метра высотой, густо усыпанные большими белыми цветами с ярко-желтыми серединками.

Почему стоит посадить левкантемелу именно осенью

Осенняя посадка помогает растению хорошо укорениться до зимы. Весной левкантемела сразу идет в рост и начинает цвести уже в мае. Ее главное преимущество — длительное цветение, продолжающееся с весны до глубокой осени, даже после первых заморозков.

Кроме того, этот многолетник:

не боится низкой температуры до -30°C;

растет практически на любой почве;

не требует сложного ухода и частых подкормок;

легко размножается делением куста или семенами.

Как правильно сажать левкантемелу позднюю

Выбирайте солнечный участок. Осенняя ромашка любит много света, тогда цветение будет обильным.

Почва должна быть легкой и дренированной. В тяжелой почве можно добавить немного песка или компоста.

Сажайте осенью — в ноябре, за 1-2 недели до наступления сильных морозов.

После посадки замульчуйте землю вокруг куста сухими листьями или торфом.

Уход и секреты продолжительного цветения

Чтобы левкантемела радовала вас цветением до самой осени, достаточно несколько раз за сезон подкормить ее универсальным минеральным удобрением. Удаляйте увядшие цветы — и куст будет постоянно образовывать новые бутоны.

Осенью, когда цветение заканчивается, побеги срезают до основания. На зиму растение можно замульчировать, хотя даже без укрытия оно прекрасно переносит холод.