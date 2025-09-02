ТСН в социальных сетях

Посадите этот неприхотливый многолетник осенью — и уже в апреле будете любоваться пышным цветением

Это многолетнее растение зацветает весной, даже после очень холодной зимы, и не требует особого ухода.

Какой многолетник цветет в начале весны

Какой многолетник цветет в начале весны / © Фото из открытых источников

Большинство садоводов мечтают о цветах, которые радуют глаз сразу после зимы. Одним из таких уникальных многолетников является морозник — растение, известное также как «рождественская роза». Он не боится холода, не требует сложного ухода и поражает красотой своих цветов, когда другие растения только просыпаются.

Что это за многолетник и почему его называют «рождественской розой»

Морозник — это декоративное многолетнее растение из семейства желтцевых. Свое второе название, «рождественская роза», он получил благодаря способности цвести очень рано: в более теплых регионах — еще в конце зимы, а в умеренном климате Украины — уже в апреле. Его цветы напоминают розы, а палитра оттенков варьируется от белого до розового, фиолетового и даже зеленого.

Почему стоит посадить морозник на своей клумбе

  • Раннее цветение. Зацветает одним из первых после зимы.

  • Неприхотливость. Хорошо растет в полутени, выдерживает морозы.

  • Долговечность. На одном месте может расти более 10 лет.

  • Эстетика. Большие цветы создают сказочный облик клумбы.

Как и где посадить морозник

  1. Выберите место. Лучше всего подходит тень — под кронами деревьев или у кустов.

  2. Подготовьте почву. Растение любит рыхлую, питательную и слегка влажную почву с нейтральной реакцией.

  3. Садение. Семена или рассаду сажают в сентябре-октябре, чтобы корневая система успела окрепнуть до морозов.

  4. Мульчирование. Замульчуйте клумбу опавшей листвой или перегноем — это защитит растение зимой.

  5. Дальнейший уход. Поливайте только в периоды длительной засухи, весной можно подкормить перегноем.

