Посадите этот неприхотливый многолетник осенью — и уже в апреле будете любоваться пышным цветением
Это многолетнее растение зацветает весной, даже после очень холодной зимы, и не требует особого ухода.
Большинство садоводов мечтают о цветах, которые радуют глаз сразу после зимы. Одним из таких уникальных многолетников является морозник — растение, известное также как «рождественская роза». Он не боится холода, не требует сложного ухода и поражает красотой своих цветов, когда другие растения только просыпаются.
Что это за многолетник и почему его называют «рождественской розой»
Морозник — это декоративное многолетнее растение из семейства желтцевых. Свое второе название, «рождественская роза», он получил благодаря способности цвести очень рано: в более теплых регионах — еще в конце зимы, а в умеренном климате Украины — уже в апреле. Его цветы напоминают розы, а палитра оттенков варьируется от белого до розового, фиолетового и даже зеленого.
Почему стоит посадить морозник на своей клумбе
Раннее цветение. Зацветает одним из первых после зимы.
Неприхотливость. Хорошо растет в полутени, выдерживает морозы.
Долговечность. На одном месте может расти более 10 лет.
Эстетика. Большие цветы создают сказочный облик клумбы.
Как и где посадить морозник
Выберите место. Лучше всего подходит тень — под кронами деревьев или у кустов.
Подготовьте почву. Растение любит рыхлую, питательную и слегка влажную почву с нейтральной реакцией.
Садение. Семена или рассаду сажают в сентябре-октябре, чтобы корневая система успела окрепнуть до морозов.
Мульчирование. Замульчуйте клумбу опавшей листвой или перегноем — это защитит растение зимой.
Дальнейший уход. Поливайте только в периоды длительной засухи, весной можно подкормить перегноем.