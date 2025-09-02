Какой многолетник цветет в начале весны / © Фото из открытых источников

Большинство садоводов мечтают о цветах, которые радуют глаз сразу после зимы. Одним из таких уникальных многолетников является морозник — растение, известное также как «рождественская роза». Он не боится холода, не требует сложного ухода и поражает красотой своих цветов, когда другие растения только просыпаются.

Что это за многолетник и почему его называют «рождественской розой»

Морозник — это декоративное многолетнее растение из семейства желтцевых. Свое второе название, «рождественская роза», он получил благодаря способности цвести очень рано: в более теплых регионах — еще в конце зимы, а в умеренном климате Украины — уже в апреле. Его цветы напоминают розы, а палитра оттенков варьируется от белого до розового, фиолетового и даже зеленого.

Почему стоит посадить морозник на своей клумбе

Раннее цветение. Зацветает одним из первых после зимы.

Неприхотливость. Хорошо растет в полутени, выдерживает морозы.

Долговечность. На одном месте может расти более 10 лет.

Эстетика. Большие цветы создают сказочный облик клумбы.

Как и где посадить морозник