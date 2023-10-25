Посадите этот нежный цветок в ноябре, и любая почва превратится в чернозем

Это особое растение превосходит своими полезными свойствами практически все сидераты. И речь идет о космее, которая помогает значительно украсить земельный участок своими нежными цветами. Благодаря космее будет простимулировано развитие микроорганизмов, повышающих доступность магния и фосфора к другим культурам.

Особенно полезно это растение для клубники. Поэтому ее следует посеять в ноябре на грядках, где вы собираетесь высаживать эти кустики. Корни космеи выделяют вещества, убивающие нематоды. Именно они крайне негативно влияют на клубнику.

Космея можно смело сеять даже в слегка подмерзшую землю. Поэтому успейте сделать это в ноябре до первого снега. Для этого на грядках сделайте неглубокие лунки и в каждую закиньте 2-4 семечка.

Как превратить любую почву в чернозем

Существуют еще определенные уловки, которые помогут сделать землю более плодородной. Самым простым способом является внесение в глину песка. Это не так дорого, как завозить чернозем на участок.

Хорошо будет добавить в землю угольную пыль, особенно если это торф или бурый уголь. Мощно улучшают почвы шелухи от семян, опилок, солома, резаная бумага, опавшие листья. Вообще можно использовать любую органику.

Интересно, что вам можно и не закапывать органику в грунт. Удобрение со временем затянут в землю дождевые черви, а грибы и бактерии превратят все в гумус.

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