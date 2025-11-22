Посадите этот цветок осенью и кроты будут обходить ваш сад: эксперты объяснили почему

Крот / © unsplash.com

Реклама

Садоводы нередко сталкиваются с кротами, которые оставляют после себя бугорки земли и повреждают газон. Но специалисты напоминают: есть простой и естественный способ уменьшить их активность — достаточно посадить определенные растения, в частности в конце осени.

Об этом сообщило издание Express.

Кроты активны в течение всего года, однако чаще всего проявляют себя именно осенью, когда почва влажная и легко поддается копанию. Эксперт компании Mr Fothergill’s Дэвид Фрайер отмечает, что эти животные не поедают садовые растения, но подземные ходы могут повреждать корни и приводить к гибели участков травы. По его словам, отдельные садовые культуры способны отпугивать кротов — прежде всего из-за запаха или токсичных веществ в луковицах.

Реклама

Специалист советует обратить внимание на нарциссы. Ноябрь — последний месяц, когда их можно успеть высадить перед зимой. Луковицы нарциссов содержат ликорин — токсичное соединение, которое вызывает у кротов отвращение и способно проникать в почву, создавая естественный барьер. Поэтому участки с нарциссами животные обычно избегают.

Садоводы также используют каперсовый молочай (Euphorbia lathyris), который часто называют «растением-кротом». Его раздражающий сок и специфические корневые выделения могут делать почву менее привлекательной для животных. Однако эффективность этого метода зависит от условий — растение любит сухие почвы, где кроты и так появляются реже из-за недостатка червей.

Еще один природный вариант — аллиумы (декоративный лук, чеснок, шнитт-лук). Их резкий запах способен перебивать обоняние крота, поэтому он быстро покидает территорию. Подобный эффект могут давать и бархатцы, которые содержат природные вещества, отпугивающие почвенных насекомых — основную добычу кротов.

Ранее мы рассказывали, как подготовить старую яблоню к зиме, чтобы в следующем году она снова дала большой урожай. Эти работы нужно успеть сделать до морозов.