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Посадите огурцы на таком месте – и урожай будете собирать ведрами: советы опытных огородников

Посадите огурцы на таком месте – и урожай будете собирать ведрами: советы опытных огородников

Где лучше сажать огурцы / Фото: pixabay.com

Секрет обильного урожая – не в волшебных подкормках, а в грамотном выборе места. Огурцы дадут щедрый урожай, если учесть их "предпочтения": умеренное солнце, отсутствие ветра и дышащий грунт.

Оказывается, что правильный выбор места для огурцов влияет не только на рост, но и на вкус. Неправильный участок может превратить хрустящие ароматные овощи в горькие и деформированные плоды. Рассказываем, как выбрать лучшее место для посадки огурцов, чтобы получить обильный урожай.

Где лучше садить огурцы, чтобы получить большой урожай вкусных хрустящих овощей

  • Никакой жары. Южные участки огорода могут показаться идеальными местами для огурцов, однако они подходят только для прохладных регионов. В средней полосе и южных областях агрессивное солнце высушивает почву и обжигает листву. А для грядки с огурцами требуется баланс – утренние лучи солнца и рассеянная полутень после полудня. Поэтому лучше сажать огурцы рядом с кустарниками или невысокими деревьями – так растения получат защиту в пик самого жаркого времени дня.
  • Защита от ветра и выбор рельефа. Огурцы не терпят сквозняков, тогда растение становится слабым, поэтому завязи могут опадать. Идеальный участок для этого овоща должен быть ровным, защищенным от ветра. Нельзя сажать огурцы в низине, воздух и застой влаги провоцируют грибковые болезни. Если другого варианта нет, нужно приподнять грядку на 20-30 см, добавив в грунт компост или песок для дренажа.
  • Почва. Главное правило для участка на огурцы – рыхлая и питательная земля. Суглинок и чернозем сохраняют влагу – это идеальные варианты для высева огурцов. Перед посадкой нужно подкормить землю органикой – внести перегной или древесный пепел. Такое удобрение насытит почву полезными микроэлементами. Тяжелую глинистую почву можно разбавить торфом, а песчаную – органическими удобрениями.

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