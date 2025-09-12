Осень — это идеальное время, чтобы высадить под фруктовые деревья цветы, которые весной начнут активно действовать, отпугивая вредителей и патогенные микроорганизмы от вашего сада.

Календула. Ее яркие оранжевые цветы не только будут украшать сад, но и отпугивать тлю, нематод и даже некоторых вредителей. Календула также обеззараживает почву и уменьшает риск грибковых заболеваний.

Настурция. Это растение работает как ловушка, ведь большинство вредителей, включая тлю и белокрылку, выбирают настурцию, а не дерево. Так что фруктовые деревья остаются невредимыми.

Лаванда. Ее аромат не нравится моли, муравьям и плодожоркам. Лаванда также привлекает пчел и шмелей, которые будут опылять ваш сад.

Ромашка лекарственная действует как природный антисептик, она обеззараживает почву и защищает корни фруктовых деревьев от грибковых заболеваний.

Чернобривцы. Это настоящие санитары сада. Они уничтожают нематод в почве, отпугивают колорадского жука, тлю и белокрылку.