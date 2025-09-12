ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
122
Время на прочтение
1 мин

Посадите осенью в приствольные круги фруктовых деревьев эти цветы — забудете о болезнях и вредителях

Опытные садоводы знают, что иногда вместо химических средств защиты сада достаточно правильно подобрать растения-соседи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие цветы защищают сад от болезней и вредителей

Какие цветы защищают сад от болезней и вредителей / © Credits

Осень — это идеальное время, чтобы высадить под фруктовые деревья цветы, которые весной начнут активно действовать, отпугивая вредителей и патогенные микроорганизмы от вашего сада.

Какие цветы стоит посадить под фруктовые деревья

  • Календула. Ее яркие оранжевые цветы не только будут украшать сад, но и отпугивать тлю, нематод и даже некоторых вредителей. Календула также обеззараживает почву и уменьшает риск грибковых заболеваний.

  • Настурция. Это растение работает как ловушка, ведь большинство вредителей, включая тлю и белокрылку, выбирают настурцию, а не дерево. Так что фруктовые деревья остаются невредимыми.

  • Лаванда. Ее аромат не нравится моли, муравьям и плодожоркам. Лаванда также привлекает пчел и шмелей, которые будут опылять ваш сад.

  • Ромашка лекарственная действует как природный антисептик, она обеззараживает почву и защищает корни фруктовых деревьев от грибковых заболеваний.

  • Чернобривцы. Это настоящие санитары сада. Они уничтожают нематод в почве, отпугивают колорадского жука, тлю и белокрылку.

  • Космея. Ее нежный аромат неприятен для тли и клещей. К тому же, она легко прорастает даже в бедной почве.

Почему стоит сажать цветы под фруктовые деревья именно осенью

  • Они успевают укорениться до зимы.

  • Весной начинают расти одновременно с пробуждением деревьев.

  • Сад получает естественную защиту от болезней и вредителей без химии.

Дата публикации
Количество просмотров
122
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie