Посадите осенью в приствольные круги фруктовых деревьев эти цветы — забудете о болезнях и вредителях
Опытные садоводы знают, что иногда вместо химических средств защиты сада достаточно правильно подобрать растения-соседи.
Осень — это идеальное время, чтобы высадить под фруктовые деревья цветы, которые весной начнут активно действовать, отпугивая вредителей и патогенные микроорганизмы от вашего сада.
Какие цветы стоит посадить под фруктовые деревья
Календула. Ее яркие оранжевые цветы не только будут украшать сад, но и отпугивать тлю, нематод и даже некоторых вредителей. Календула также обеззараживает почву и уменьшает риск грибковых заболеваний.
Настурция. Это растение работает как ловушка, ведь большинство вредителей, включая тлю и белокрылку, выбирают настурцию, а не дерево. Так что фруктовые деревья остаются невредимыми.
Лаванда. Ее аромат не нравится моли, муравьям и плодожоркам. Лаванда также привлекает пчел и шмелей, которые будут опылять ваш сад.
Ромашка лекарственная действует как природный антисептик, она обеззараживает почву и защищает корни фруктовых деревьев от грибковых заболеваний.
Чернобривцы. Это настоящие санитары сада. Они уничтожают нематод в почве, отпугивают колорадского жука, тлю и белокрылку.
Космея. Ее нежный аромат неприятен для тли и клещей. К тому же, она легко прорастает даже в бедной почве.
Почему стоит сажать цветы под фруктовые деревья именно осенью
Они успевают укорениться до зимы.
Весной начинают расти одновременно с пробуждением деревьев.
Сад получает естественную защиту от болезней и вредителей без химии.