Посадите озимый лук в 2025 году в эти "золотые" дни, чтобы не примерз и сформировал большие головки
Если соблюсти благоприятные даты, учитывать температуру и правильно подготовить почву, можно получить весной богатый урожай крепких и сочных луковиц.
Правильно подобранное время для посадки озимого лука — залог того, что весной вы получите большие, крепкие и сочные головки. Если сделать все вовремя, луковицы успеют укорениться, но не будут расти, что спасет их от зимних морозов.
Когда сажать озимый лук в 2025 году
Оптимальное время посадки — примерно за 3-4 недели до устойчивых морозов. Если посадить озимый лук очень рано, он начнет прорастать и погибнет зимой, а поздняя посадка не позволит луковицам укорениться. Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погоду. Правильный момент наступает тогда, когда несколько дней подряд температура удерживается около +10 °C.
Благоприятные дни для посадки озимого лука по лунному календарю 2025 года.
Сентябрь: 2-3, 5, 8-9, 11, 15-16, 25-30.
Октябрь: 1-5, 9, 13, 19-20, 22-23, 27-28.
Ноябрь: 1–2, 4, 6, 9–10, 17–19, 23–25, 28, 30.
Не стоит сажать лук в дни молодого месяца и полнолуния, считается, что тогда всходы будут более слабыми и более уязвимыми к болезням.
Как правильно подготовить участок для посадки озимого лука
Подготовку следует начинать еще в августе:
выберите солнечное место, где не застаивается вода;
удалите сорняки и перекопайте почву;
добавьте перегной или компост для повышения плодородия.
Подготовка и посадка озимого лука
Перед посадкой замочите лук в стимулирующем растворе, например в марганцовке или специальных препаратах для корней, это усилит иммунитет и ускорит укоренение.
Немного подсушите луковицы.
Сажайте в борозды на расстоянии 30 см между рядами.
Глубина посадки должна быть от 5 до 8 см в зависимости от размера луковицы.
После высадки озимого лука засыпьте грядку землей и замульчуйте тонким слоем торфа или сухих листьев. Это оградит ее от перепадов температур.
Если в течение двух недель после посадки не было дождя, полейте грядку один раз.
Дополнительные советы от опытных огородников
Для лучшей сохранности озимого лука выбирайте посевной материал среднего размера, слишком мелкий может не пережить морозов, а большой быстрее уйдет в стрелку.
Если прогнозируют суровую зиму, после первых заморозков накройте грядку лапником или агроволокном.
Не высаживайте лук на местах, где до этого росли чеснок и другие луковые культуры, чтобы он не заболел.