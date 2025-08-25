ТСН в социальных сетях

Посадите озимый лук в 2025 году в эти "золотые" дни, чтобы не примерз и сформировал большие головки

Если соблюсти благоприятные даты, учитывать температуру и правильно подготовить почву, можно получить весной богатый урожай крепких и сочных луковиц.

Правильно подобранное время для посадки озимого лука — залог того, что весной вы получите большие, крепкие и сочные головки. Если сделать все вовремя, луковицы успеют укорениться, но не будут расти, что спасет их от зимних морозов.

Оптимальное время посадки — примерно за 3-4 недели до устойчивых морозов. Если посадить озимый лук очень рано, он начнет прорастать и погибнет зимой, а поздняя посадка не позволит луковицам укорениться. Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погоду. Правильный момент наступает тогда, когда несколько дней подряд температура удерживается около +10 °C.

Благоприятные дни для посадки озимого лука по лунному календарю 2025 года.

  • Сентябрь: 2-3, 5, 8-9, 11, 15-16, 25-30.

  • Октябрь: 1-5, 9, 13, 19-20, 22-23, 27-28.

  • Ноябрь: 1–2, 4, 6, 9–10, 17–19, 23–25, 28, 30.

Не стоит сажать лук в дни молодого месяца и полнолуния, считается, что тогда всходы будут более слабыми и более уязвимыми к болезням.

Как правильно подготовить участок для посадки озимого лука

Подготовку следует начинать еще в августе:

  • выберите солнечное место, где не застаивается вода;

  • удалите сорняки и перекопайте почву;

  • добавьте перегной или компост для повышения плодородия.

Подготовка и посадка озимого лука

  • Перед посадкой замочите лук в стимулирующем растворе, например в марганцовке или специальных препаратах для корней, это усилит иммунитет и ускорит укоренение.

  • Немного подсушите луковицы.

  • Сажайте в борозды на расстоянии 30 см между рядами.

  • Глубина посадки должна быть от 5 до 8 см в зависимости от размера луковицы.

  • После высадки озимого лука засыпьте грядку землей и замульчуйте тонким слоем торфа или сухих листьев. Это оградит ее от перепадов температур.

  • Если в течение двух недель после посадки не было дождя, полейте грядку один раз.

Дополнительные советы от опытных огородников

  • Для лучшей сохранности озимого лука выбирайте посевной материал среднего размера, слишком мелкий может не пережить морозов, а большой быстрее уйдет в стрелку.

  • Если прогнозируют суровую зиму, после первых заморозков накройте грядку лапником или агроволокном.

  • Не высаживайте лук на местах, где до этого росли чеснок и другие луковые культуры, чтобы он не заболел.

