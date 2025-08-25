Посадите озимый лук в 2025 году в эти "золотые" дни, чтобы не примерз и сформировал большие головки

Когда сажать озимый лук в 2025 году / © www.freepik.com/free-photo

Правильно подобранное время для посадки озимого лука — залог того, что весной вы получите большие, крепкие и сочные головки. Если сделать все вовремя, луковицы успеют укорениться, но не будут расти, что спасет их от зимних морозов.

Когда сажать озимый лук в 2025 году

Оптимальное время посадки — примерно за 3-4 недели до устойчивых морозов. Если посадить озимый лук очень рано, он начнет прорастать и погибнет зимой, а поздняя посадка не позволит луковицам укорениться. Ориентироваться нужно не только на календарь, но и на погоду. Правильный момент наступает тогда, когда несколько дней подряд температура удерживается около +10 °C.

Благоприятные дни для посадки озимого лука по лунному календарю 2025 года.

Сентябрь: 2-3, 5, 8-9, 11, 15-16, 25-30.

Октябрь: 1-5, 9, 13, 19-20, 22-23, 27-28.

Ноябрь: 1–2, 4, 6, 9–10, 17–19, 23–25, 28, 30.

Не стоит сажать лук в дни молодого месяца и полнолуния, считается, что тогда всходы будут более слабыми и более уязвимыми к болезням.

Как правильно подготовить участок для посадки озимого лука

Подготовку следует начинать еще в августе:

выберите солнечное место, где не застаивается вода;

удалите сорняки и перекопайте почву;

добавьте перегной или компост для повышения плодородия.

Подготовка и посадка озимого лука

Перед посадкой замочите лук в стимулирующем растворе, например в марганцовке или специальных препаратах для корней, это усилит иммунитет и ускорит укоренение.

Немного подсушите луковицы.

Сажайте в борозды на расстоянии 30 см между рядами.

Глубина посадки должна быть от 5 до 8 см в зависимости от размера луковицы.

После высадки озимого лука засыпьте грядку землей и замульчуйте тонким слоем торфа или сухих листьев. Это оградит ее от перепадов температур.

Если в течение двух недель после посадки не было дождя, полейте грядку один раз.

Дополнительные советы от опытных огородников