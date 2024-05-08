Посадите помидоры в эти дни: соберете тройной урожай мясистых сахарных плодов

Наверное, нет такого огорода, где бы ни росли помидоры. Украинские хозяева любят выращивать эти овощи, чтобы потом лакомиться сахарными мясистыми плодами и делать заготовки на зиму. У опытных огородников есть куча секретов, как получить максимально большой урожай томатов. И один из них состоит в том, что нужно высаживать рассаду в правильные дни, тогда с одного куста можно будет собрать целое ведро больших плодов.

Когда сажать помидоры в открытую почву: благоприятные дни в мае 2024 года

Многие огородники посадили помидоры в теплицы еще в апреле. А с высадкой в открытую почву еще приходится ждать, потому что земля не слишком прогрелась. И если переносить рассаду томатов в открытый грунт, обязательно надо накрывать растения пленкой или агроволокном. Покрытие лучше снимать уже в июне, когда можно быть уверенным, что не ударят заморозки.

По лунному посевному календарю 2024 года лучшими днями для высадки помидоров в открытый грунт или теплицу будут 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 и 21 числа.

Впрочем, большинство опытных хозяев считают, что лучшим периодом для высадки помидоров в открытый грунт является конец мая. Это 20-25 числа. По народным приметам помидоры, высаженные в эти дни, дают самый большой урожай, а плоды вырастают крупными, мясистыми и сахарными.

Как сажать помидоры в открытый грунт: пошаговая инструкция

Чтобы получить максимально большой урожай помидоров, нужно перед высадкой закалить рассаду. Иначе она может не выдержать заморозков и погибнет или будет долго болеть в период адаптации к новым условиям. Для этого нужно за 10 дней перед посадкой каждый день выносить рассаду на свежий воздух и оставлять там на 4-5 часов, постепенно увеличивая время. Если не будет заморозков, то перед посадкой можно бросить растения на ночь.

Высаживать помидоры следует следующим образом.

За час до высадки рассаду необходимо обильно полить. Подготовить грядку, выкопать лунки размером с горшки, в которых росли помидоры. В каждую лунку нужно положить на дно немного древесного пепла, яичной скорлупы, луковой шелухи и чайную ложку суперфосфата. Затем следует полить лунки раствором из дрожжей – 10 гамм на ведро воды, чтобы рассада лучше росла. Переложите рассаду в лунки так, чтобы корни немного свисали. Напоследок присыпьте растения грунтом, уплотните его пальцами и полейте водой. Сверху землю можно посыпать небольшим количеством компоста.

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