Посадите помидоры в эти дни: соберете тройной урожай мясистых сахарных плодов

Запомните эти даты мая 2024, когда лучше высаживать томаты в открытый грунт.
Наверное, нет такого огорода, где бы ни росли помидоры. Украинские хозяева любят выращивать эти овощи, чтобы потом лакомиться сахарными мясистыми плодами и делать заготовки на зиму. У опытных огородников есть куча секретов, как получить максимально большой урожай томатов. И один из них состоит в том, что нужно высаживать рассаду в правильные дни, тогда с одного куста можно будет собрать целое ведро больших плодов.
Когда сажать помидоры в открытую почву: благоприятные дни в мае 2024 года
Многие огородники посадили помидоры в теплицы еще в апреле. А с высадкой в открытую почву еще приходится ждать, потому что земля не слишком прогрелась. И если переносить рассаду томатов в открытый грунт, обязательно надо накрывать растения пленкой или агроволокном. Покрытие лучше снимать уже в июне, когда можно быть уверенным, что не ударят заморозки.
По лунному посевному календарю 2024 года лучшими днями для высадки помидоров в открытый грунт или теплицу будут 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19 и 21 числа.
Впрочем, большинство опытных хозяев считают, что лучшим периодом для высадки помидоров в открытый грунт является конец мая. Это 20-25 числа. По народным приметам помидоры, высаженные в эти дни, дают самый большой урожай, а плоды вырастают крупными, мясистыми и сахарными.
Как сажать помидоры в открытый грунт: пошаговая инструкция
Чтобы получить максимально большой урожай помидоров, нужно перед высадкой закалить рассаду. Иначе она может не выдержать заморозков и погибнет или будет долго болеть в период адаптации к новым условиям. Для этого нужно за 10 дней перед посадкой каждый день выносить рассаду на свежий воздух и оставлять там на 4-5 часов, постепенно увеличивая время. Если не будет заморозков, то перед посадкой можно бросить растения на ночь.
Высаживать помидоры следует следующим образом.
- За час до высадки рассаду необходимо обильно полить.
- Подготовить грядку, выкопать лунки размером с горшки, в которых росли помидоры.
- В каждую лунку нужно положить на дно немного древесного пепла, яичной скорлупы, луковой шелухи и чайную ложку суперфосфата.
- Затем следует полить лунки раствором из дрожжей – 10 гамм на ведро воды, чтобы рассада лучше росла.
- Переложите рассаду в лунки так, чтобы корни немного свисали.
- Напоследок присыпьте растения грунтом, уплотните его пальцами и полейте водой. Сверху землю можно посыпать небольшим количеством компоста.
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