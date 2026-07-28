Посадите прямо сейчас на пустые грядки горох, и почва наполнится азотом

Что посеять на пустые грядки

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В середине июля на огороде уже появляются первые свободные участки, в частности, после сбора урожая озимого чеснока и лука. Многие хозяева покидают такие места шалить до следующего сезона, оставляя землю под палящим июльским солнцем без защиты. Длительное пересыхание и перегревание запускают в почве разрушительные процессы, из-за которых распадаются жизненно важные органические соединения, земля превращается в неживую пыль, а полезные микроорганизмы, ответственные за питание будущих растений, просто погибают.

Опытные огородники утверждают, что лучшим способом избежать такого истощения и качественно подготовить грядку к будущим посадкам является посев сидератов, среди которых особенно выделяется обычный горох.

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Почему сидераты полезны для земли

Сидераты — это специальные растения, которые выращивают преимущественно для оздоровления и улучшения физико-химических свойств почвы. Их польза для участка комплексна.

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Растительные остатки сидератов насыщают землю органической составляющей, непосредственно влияющей на влагоемкость, воздухопроницаемость и легкость распространения корневой системы будущих культур.

Тяжелые глинистые земли благодаря сидератам становятся более рассыпчатыми и теряют поверхностную корку, мешающую лестнице. Зато слишком легкие и песчаные почвы приобретают лучшую связность и надежнее удерживают влагу.

Почему стоит выбрать именно горох в качестве сидерата

Бобовые культуры обладают уникальной особенностью. На их корнях селятся особые бактерии рода резобиум, способные фиксировать азот из воздуха и превращать его в доступные для питания растений соединения. Поскольку атмосфера планеты более чем на 90 процентов состоит из азота, такие сидераты служат мощным природным источником этого элемента.

Горох отлично подходит для повторной обработки грядки после чеснока. Кроме того, приятным бонусом станет возможность насладиться молодыми стручками, если позволит время развития культуры. Для посева используют обычные семена гороха, отказавшись от лущеного магазинного.

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Правила посева гороха как сидерата

Технология посева сидерального гороха имеет несколько простых особенностей:

На подготовленном участке делают борозды на расстоянии около 20 сантиметров друг от друга.

Глубина заделки семян составляет 3-5 сантиметров. Благодаря сидеральной цели густоту делают несколько выше, чем при выращивании на зерно.

Уход за посевами минимален и заключается только в периодических поливах.

Что выращивать после гороха в следующем году

В следующем сезоне на этой грядке можно успешно высаживать практически любые огородные культуры, ведь земля будет насыщена природным азотом. Помидоры и сладкий перец демонстрируют прекрасные урожаи именно на таких участках, поскольку на начальных этапах развития рассада больше нуждается в азотных подкормках.

Посев гороха в середине лета — это простой, недорогой и чрезвычайно эффективный способ защитить землю от истощения и обеспечить богатый урожай в будущем.

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