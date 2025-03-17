Посадите у себя на участке эти красивые растения – забудете о сорняках навсегда: секрет эффектных клумб

Представляли ли вы, что некоторые растения и цветы способны сдерживать рост сорняков? К тому же, они выглядят привлекательно и станут прекрасным украшением вашего участка или дачи.

На клумбе можно выращивать многолетний лен. Когда он разрастется летом в пышные кустики, то эффективно вытеснит сорняки. Сначала, пока растения еще молоды, придется проводить прополку, чтобы сорняки не затеняли сеянцы. Но со временем можно забыть об этой заботе. Лен прекрасно сочетается с лилиями и цветущими весенними луковицами, красиво прикрывая их увядшие листья.

Это растение выносливо до засухи и не требует особого ухода. Ее кусты достигают высоты около 50 сантиметров. Лен прекрасно растет и зимует в средней полосе, хорошо выдерживает жаркую погоду. Для лучшего декоративного эффекта и обильного цветения следует высаживать его на солнечном месте. Почва должна быть легкой и рыхлой, без застоя воды, поскольку избыток влаги может привести к гибели растений.

Лен высевают семенами, которые можно посадить как на рассаду, так и непосредственно в открытый грунт. Семена распределяют поверхностно по влажной почве, и они быстро прорастают при температуре +20°C. Можно также сеять его под зиму. Важно не густо высевать семена, ведь это может привести к тому, что растения будут слабыми. Лен смотрится очень нежно на любой клумбе и хорошо сочетается с ромашками, васильками, календулой, аквилегией и другими цветами. Цветет он с июня до июля, а при регулярном удалении сухих цветков можно удлинить его цветение.

Еще один прекрасный цветок для борьбы с сорняками – эшольция. Она не требует много внимания и выдерживает засуху. Ее разросшиеся кустики эффективно угнетают сорняки. Эшольция цветет без перерыва на протяжении всего лета. Растение достигает высоты от 20 до 40 сантиметров в зависимости от сорта. Цветки могут быть как обычной формы, так и махровыми. Цветение продолжается с июня до первых морозов.

Семена эшольции высевают непосредственно в почву в мае-июне на постоянное место. Его нужно разлагать поверхностно на влажную землю. Для лучшего прорастания можно предварительно стратифицировать семена, положив их во влажные ватные диски и оставив в холодильнике на неделю. Через месяц после появления всходов растения начинают цвести.

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