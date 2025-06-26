Нолана цветок (фото) / © Фото из открытых источников

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Главная особенность этого растения заключается в том, что оно не нуждается в поливе. Несмотря на это, нолана цветет и радует глаз своими яркими красками в течение всего летнего сезона. Цветы начинают появляться уже в первые теплые дни, поэтому именно жаркий период становится настоящим бумом ее цветения.

Нолана – однолетнее растение, отличающееся трубчатыми цветами, напоминает сочетание ипомеи с крученым панычем. Однако главным ее отличием от этих цветов является то, что принадлежит она к пасленовым, то есть родственница баклажанов и картофеля. Родиной ноланы является Перу и Чили, а в мире насчитывается около 89 видов этого растения. Нолану можно назвать настоящим символом выносливости, ведь она может цвести в жаркую погоду, выдерживая засушливые регионы.

Нолана: правила выращивания

Нолана, или чилийский колокольчик / © Фото из открытых источников

Чилийский колокольчик не любит тени, потому сеять его следует на солнечных участках своего сада. Цветок может вытерпеть полутень, хотя не будет так обильно цвести, как на солнце. Особенно любят свет молодые растения. Поэтому если вовремя не высеять рассаду, очень важно обеспечить ей максимальное освещение, чтобы ростки могли расти.

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Специфических требований к почве у ноланы нет. Для нее важно лишь, чтобы земля была хорошо дренированной и легкой. Ей мало подходят тяжелые и массивные черноземы. Такие лучше перед посевом развести гравием или песком.

Нолана – это пустынное растение, а потому ему не нравятся влажные почвы. В таких она будет болеть и даже может погибнуть. В поливе растение практически не нуждается, ему хватит летних дождей. К полезным веществам в земле ей тоже безразлично – лишь бы было побольше солнца.

Наиболее распространенными вредителями этого растения являются паутинный клещ и тля, от которых нолану можно защищать так же, как и другие цветы. Высевайте нолану непосредственно в почву в дни, когда ночью температура становится более или менее плюсовой. Однако если вы хотите получить цветение в течение всего лета, лучше высевать на рассаду на полтора месяца раньше, а затем уже высаживать в открытый грунт. Между растениями сберегайте расстояние 20-30 см. Позднее нолана будет самозасеваться, поэтому не беспокойтесь.

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