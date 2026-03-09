Цветы, цветущие ранней весной / © pexels.com

Реклама

Первоцветы совсем не боятся прохладной погоды ранней весной, они довольно быстро разрастаются, а потому ваша клумба будет выглядеть ярко. Садоводы советуют высаживать их группами, чтобы композиция была природной и объемной.

Мускари

Это аккуратные, невысокие цветы, зацветающие в тот период, когда сад еще только начинает оживать после зимы. Они отличаются крошечными соцветиями, чем-то похожими на маленькие гиацинты. Цветут с апреля по начало мая.

Мускари неприхотливы, могут расти как на солнце, так и в полутени. Легко и быстро размножаются. Достигают высоты 15-30 см. Особенно эффектный вид на массовый клумбах имеют сорта Artist и Ocean Magic.

Реклама

Нарциссы

Классические весенние цветы, зацветающие одними из первых. Они могут иметь белый, желтый, кремовый или двухцветный вид. Цветут начинают в апреле и заканчивают в начале мая. Но на клумбе можно комбинировать ранние и поздние сорта, чтобы продлить их цветение.

Выбирайте солнце или полутень. Высота растений достигает 20-45 см. Они образуют многолетние группы, но для лучшего вида их рекомендуется сажать по 7-15 луковиц в одном месте.

Крокусы (шафран)

Их можно назвать первыми храбрецами весны. Они часто прорастают даже из-под снега, чем создают ощущение начала нового сезона. Цветы могут иметь желтый, белый, лиловый цвет. Начинают цвести в марте.

Лучше всего для них подходят солнечные участки. Высота растений 7-15 см. Они отлично переносят даже стойкие заморозки.

Реклама

Подснежники

Настоящий символ ранней весны. Они часто появляются еще тогда, когда лежит снег, имея нежный и нежный вид.

Им нравится расти под кустами и деревьями, в полутени. Они выдерживают холод и заморозки. Идеально сочетаются с другими первоцветами.

Тюльпаны

Они формируют яркий упор на клумбе. Существует множество сортов, отличающихся внешним видом, формой, цветом, а также периодом цветения.

Им подходят хорошо освещенные участки. Высота растений 20-60 см. Лучше высаживать группами для более эффектного вида сада.

Реклама

Гиацинты

Ароматные и яркие ранние цветы начинают цвести в начале апреля. Имеют много разных оттенков: белые, розовые, синие, фиолетовые.

Их нужно высаживать в хорошо дренированную почву на солнечных, защищенных от ветра участках. Высота растений 20-30 см. Для многоуровневой композиции лучше сочетать с другими первоцветами.

Пушкиния

Нежное растение, прорастающее из луковиц. Цветки мелкие, звездчатые, светло-голубого оттенка.

Ей подходит солнечный участок или полутень. Можно сажать под деревьями, вдоль дорожек. Прекрасно сочетается с мускарами, ирисами, нарциссами.