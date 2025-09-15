- Дата публикации
Посадите в сентябре — в октябре будете смаковать душистыми огурчиками: будут плодоносить до морозов
Если выбрать эти сорта огурцов, правильно ухаживать за грядкой, урожай вкусных и хрустящих плодов будете собирать до глубокой осени.
Не думайте, что сезон свежих душистых огурчиков заканчивается вместе с летом, потому что это совсем не так. На самом деле, если правильно подобрать сорта и позаботиться о грядках, то уже в октябре можно лакомиться свежими и сочными огурчиками. Секрет очень прост: нужно выбрать ультраскороспелые гибриды и создать комфортные условия для их роста и плодоношения.
Три сорта огурцов, которые следует посеять в сентябре: получите урожай уже через месяц
«Мираж F1». Ультраранний самоопыляющийся гибрид, формирующий первые плоды уже через 35 дней после всходов. Огурцы вырастают небольшие, плотные и очень хрустящие. Идеально подходят как для салатов, так и для маринования.
«Зятек F1». Один из самых популярных раннеспелых сортов, который начинает плодоносить уже через 40 дней. Имеет короткие, сочные плоды с нежной кожурой без горечи. Хорошо переносит колебания температур, что особенно важно при сентябрьской посадке.
«Клавдия F1». Ранний гибрид, устойчив к заболеваниям и перепадам температуры. Первый урожай можно убирать уже на 38 день. Огурчики вырастают ровными, имеют цилиндрическую форму, плоды с приятным ароматом и нежным вкусом.
Как ухаживать за огурцами в сентябре, чтобы плодоносили до самых заморозков
Теплая почва. Перед посадкой следует замульчировать грядку перегноем или компостом. Это поможет удержать тепло и влагу внутри почвы.
Мини-тепличка или пленка. В сентябре ночи уже холодные, поэтому над грядкой лучше сделать дуги и накрыть их агроволокном или пленкой. Это защитит огурцы от резких перепадов температур и заморозков.
Полив. Огурцы нуждаются в регулярном увлажнении. В сентябре поливать следует теплой водой вечером, чтобы растения лучше развивались.
Питание. Раз в неделю огурцы можно подкормить раствором коровяка или комплексным удобрением с калием и фосфором — это стимулирует быстрое образование плодов.
Уборка урожая. Собирайте огурцы через день — это будет стимулировать образование новых завязей и продлит плодоношение.