ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
84
Время на прочтение
2 мин

Посадите в сентябре — в октябре будете смаковать душистыми огурчиками: будут плодоносить до морозов

Если выбрать эти сорта огурцов, правильно ухаживать за грядкой, урожай вкусных и хрустящих плодов будете собирать до глубокой осени.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие огурцы можно посадить в сентябре

Какие огурцы можно посадить в сентябре / © Фото из открытых источников

Не думайте, что сезон свежих душистых огурчиков заканчивается вместе с летом, потому что это совсем не так. На самом деле, если правильно подобрать сорта и позаботиться о грядках, то уже в октябре можно лакомиться свежими и сочными огурчиками. Секрет очень прост: нужно выбрать ультраскороспелые гибриды и создать комфортные условия для их роста и плодоношения.

Три сорта огурцов, которые следует посеять в сентябре: получите урожай уже через месяц

  • «Мираж F1». Ультраранний самоопыляющийся гибрид, формирующий первые плоды уже через 35 дней после всходов. Огурцы вырастают небольшие, плотные и очень хрустящие. Идеально подходят как для салатов, так и для маринования.

  • «Зятек F1». Один из самых популярных раннеспелых сортов, который начинает плодоносить уже через 40 дней. Имеет короткие, сочные плоды с нежной кожурой без горечи. Хорошо переносит колебания температур, что особенно важно при сентябрьской посадке.

  • «Клавдия F1». Ранний гибрид, устойчив к заболеваниям и перепадам температуры. Первый урожай можно убирать уже на 38 день. Огурчики вырастают ровными, имеют цилиндрическую форму, плоды с приятным ароматом и нежным вкусом.

Как ухаживать за огурцами в сентябре, чтобы плодоносили до самых заморозков

  • Теплая почва. Перед посадкой следует замульчировать грядку перегноем или компостом. Это поможет удержать тепло и влагу внутри почвы.

  • Мини-тепличка или пленка. В сентябре ночи уже холодные, поэтому над грядкой лучше сделать дуги и накрыть их агроволокном или пленкой. Это защитит огурцы от резких перепадов температур и заморозков.

  • Полив. Огурцы нуждаются в регулярном увлажнении. В сентябре поливать следует теплой водой вечером, чтобы растения лучше развивались.

  • Питание. Раз в неделю огурцы можно подкормить раствором коровяка или комплексным удобрением с калием и фосфором — это стимулирует быстрое образование плодов.

  • Уборка урожая. Собирайте огурцы через день — это будет стимулировать образование новых завязей и продлит плодоношение.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie