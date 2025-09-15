Какие огурцы можно посадить в сентябре / © Фото из открытых источников

Реклама

Не думайте, что сезон свежих душистых огурчиков заканчивается вместе с летом, потому что это совсем не так. На самом деле, если правильно подобрать сорта и позаботиться о грядках, то уже в октябре можно лакомиться свежими и сочными огурчиками. Секрет очень прост: нужно выбрать ультраскороспелые гибриды и создать комфортные условия для их роста и плодоношения.

Три сорта огурцов, которые следует посеять в сентябре: получите урожай уже через месяц

«Мираж F1». Ультраранний самоопыляющийся гибрид, формирующий первые плоды уже через 35 дней после всходов. Огурцы вырастают небольшие, плотные и очень хрустящие. Идеально подходят как для салатов, так и для маринования.

«Зятек F1». Один из самых популярных раннеспелых сортов, который начинает плодоносить уже через 40 дней. Имеет короткие, сочные плоды с нежной кожурой без горечи. Хорошо переносит колебания температур, что особенно важно при сентябрьской посадке.

«Клавдия F1». Ранний гибрид, устойчив к заболеваниям и перепадам температуры. Первый урожай можно убирать уже на 38 день. Огурчики вырастают ровными, имеют цилиндрическую форму, плоды с приятным ароматом и нежным вкусом.

Как ухаживать за огурцами в сентябре, чтобы плодоносили до самых заморозков