Посев моркови под зиму: секреты щедрого урожая от опытных огородников

Посев моркови под зиму

Реклама

Середина ноября — время для огородников, живущих в центральной части Украины, задуматься о подзимнем посеве моркови и красной свеклы.

Такой посев позволяет собрать первый сочный и витаминный урожай гораздо раньше, уже в июне. Весной остается лишь наблюдать за лестницей, прореживать ее и проводить подкормки.

Однако многие сталкиваются с проблемой стрельбы корнеплодов, из-за чего урожай теряется. Опытные огородники делятся своими секретами как избежать этого и получить гарантированный урожай.

Реклама

Время посева: ориентируемся на погоду

Важнейшим является своевременный посев. Морковь следует сеять только тогда, когда температура воздуха днем опустится примерно до 2-3∘c, а ночная температура станет минусовой, и почва слегка примерзнет.

Очень важно не посеять семена раньше, поскольку они могут прорасти, и всходы погибнут при последующих морозах. Также необходимо убедиться в прогнозе погоды, что в ближайшие дни не ожидается длительного потепления, ведь это может спровоцировать преждевременное прорастание.

Выбор места и подготовка почвы

Большое значение имеет выбор места и качества почвы.

Хорошими предшественниками моркови являются лук, картофель и капуста, а сеять морковь после моркови можно только на четвертый-пятый год. Морковь и свекла не любят кислую, слабокислую и тяжелую, тугую почву, лучше всего они растут на супесчаных, разрыхленных почвах.

Реклама

Для раскисления почвы используют известь (вносимую заранее), доломитовую муку или пепел.

Для разрыхления тяжелой почвы добавляют песок или торф.

Для обеспечения плодородия морковь требует внесения перегноя или перепревшего компоста (ведро на квадратный метр), а также суперфосфата и калийного удобрения.

Желательно выбирать грядку на небольшом повышении, что обеспечит лучшее прогревание солнцем и быстрее пробуждение семян весной.

Реклама

Для отпугивания луковой и морковной мухи можно посеять морковь между строчками лука.

Технология подзимнего посева

Грядку готовят заранее до наступления морозов, так как посев производится на уже примерзлую землю.

Глубина бороздок зависит от почвы: 1,5-2см для плотной почвы и 3-4см для легких супесчаных почв.

Дно бороздки обязательно уплотняют, а ширина между строчками должна быть не менее 25-30см.

Реклама

Семена сеют сухими и используют его на 25-50% больше, чем обычно, учитывая риск стрельбы.

Семена присыпают предварительно заготовленным сухим грунтом (можно смешать с торфом или песком) слоем не более 1-2 см и уплотняют. Сверху рядочки покрывают слоем мульчи (3-4см) из перепревшего компоста, перегноя или торфа. Солома или опавшие листья также подойдут, но их следует прижать ветками, чтобы не разнес ветер.

Ни в коем случае не поливать грядки после посева, чтобы не стимулировать преждевременное прорастание семян. Полить можно только весной, если она будет сухая.

Если после подготовки грядки выпал снег, его разворачивают, прометают строчки, сеют семена и присыпают сухой землей, а затем мульчируют. Снег можно дополнительно насыпать на грядку.

Реклама

Весной, для более быстрого восхождения и защиты от повторных заморозков, грядку можно накрыть пленкой или агроволокном на дугах.

Выбор сортов и благоприятные дни для посева моркови

для посева под зиму подходят любые сорта моркови, но главное, чтобы на упаковке было указано, что сорт высевают рано весной и под зиму. среди рекомендованных сортов — королева осени, нанская, шантане, несравнимая, абако, монтана, курода и витаминная.

Среднеспелые и поздние сорта считаются более надежными, поскольку они менее чувствительны к возможным весенним заморозкам.

Согласно посевному календарю, лучшими днями для посева корнеплодов в ноябре является вторая половина 15,16,17 (ниспадающий месяц в Весах), а также 18,19 (ниспадающий месяц в Скорпионе). в декабре это 7,8 (ниспадающий месяц в Раке), 13,14,15 (нисходящий месяц в Весах) и 16,17 (нисходящий месяц в Скорпионе). Поссеянные в эти дни корнеплоды развивают хорошую корневую систему и дают обильный урожай, но помните, что самое важное — погода и условия посева.

Реклама

Если высеять морковь своевременно, соблюдая эти параметры, то можно ожидать обильный и ранний урожай.