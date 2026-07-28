Посейте это до конца июля, чтобы получить урожай осенью — список растений

Рассада. / © Unsplash

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Многие огородники считают, что к концу июля сезон посевов уже завершился. На самом деле, это не так. Если правильно подготовить почву, осенью можно собрать еще один урожай зелени и овощей.

Что можно взорвать на грядке в августе, читайте в материале ТСН.ua.

Вторая половина лета — прекрасное время для высева некоторых культур с коротким периодом вегетации, а также растений, которые хорошо растут в более короткий световой день. Если правильно подобрать сорта и обеспечить регулярный полив, то к осени можно получить еще один полноценный урожай свежей зелени и овощей.

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Как подготовить грядку

В первую очередь нужно убрать грядку: удалите остатки корней, сорняки и растительные остатки. После этого разрыхлите грунт на глубину 10–15 см.

Для возобновления плодородия внесите зрелый компост или перегной. Впрочем, свежий навоз использовать не стоит, потому что может сжечь молодые растения. Перед посевом также следует внести небольшое количество комплексного минерального удобрения или древесной золы. Это поможет растениям быстрее расти.

После высева семян грядку нужно обильно полить. До появления всходов следует поддерживать землю слегка влагой. Лучше поливать утром или вечером, когда солнце менее активно.

Чтобы сохранить влагу и защитить молодые побеги от солнца, посевы накройте тонким агроволокном или затенительной сеткой. Укрытие создаст благоприятный микроклимат, уменьшает испарение воды и способствует дружеской лестнице. В то же время, не забывайте регулярно проветривать грядку и контролировать влажность почвы.

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Кроме того, опытные огородники советуют после полива замульчировать междурядья тонким слоем скошенной травы, соломы или компоста. Мульча дольше удерживает влагу, сдерживает рост сорняков и защищает землю от перегрева, что особенно важно во время летнего зноя.

Что сеять в открытую почву

Вторая половина лета способствует растениям с коротким вегетационным периодом и процветающим видам за короткие дни. Для летних посевов лучше выбирать раннеспелые и холодостойкие сорта, успевающие сформировать урожай до первых осенних заморозков.

Следует сеять:

редис;

рукколу;

репу;

укроп;

салат корн

листовая свекла (мангольд);

листовые салаты для осеннего выращивания;

пекинскую (китайскую) капусту.

Некоторые культуры порадуют урожаем уже через несколько недель. Например, рукола можно срезать через 3–4 недели после посева, а редис созревает примерно через 4–6 недель. Пекинская капуста, репа и мангольд требуют больше времени — обычно около двух месяцев.

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Напомним, мы писали о лунном календаре огородника и садовода на август 2026 года.

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