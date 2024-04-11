Посейте огурцы в эти дни и соберете тройной урожай: лунный календарь на апрель 2024

Чтобы рассада огурцов была крепкой, не было пустоцветов, лучше сеять семена именно в такие дни.

Чтобы собрать большой урожай овощей, нужно приложить немалые усилия, об этом знает каждый хозяин. А чтобы работа не была напрасной, следует сеять овощи в правильные дни, так можно увеличить урожай в несколько раз. Рассказываем, когда лучше посеять огурцы, чтобы рассада была крепкой, а урожай – богатым.

Зачем соблюдать лунные циклы при высевании овощей

Наши предки, не имеющие интернета, телевидения или печатных календарей, соблюдали природные циклы. Поэтому всегда имели большой урожай из своего огорода. Эти наблюдения, опыт и знания пришли к нам в виде лунного календаря, которым пользуются все опытные огородники.

Почему лунный календарь так важен для посева? Известно, что именно спутник нашей планеты оказывает наибольшее влияние на ее магнитное поле. Наши предки наблюдая за небесным телом, пришли к выводу, что растения также реагируют на фазы Луны. Что подтверждают современные учёные и их многолетние исследования.

Когда лучше сеять огурцы в открытый грунт

Согласно лунному календарю на 2024 год, лучшими датами для посева огурцов в апреле являются 12, 13, 18, 19, 20 и 21 числа месяца. Эти дни соответствуют лунным фазам, наиболее благоприятным для роста культуры, что позволит повысить урожай в несколько раз.

Ученые доказали, что именно в благоприятные дни по лунному календарю растения поглощают больше влаги и полезных веществ. Поэтому растут крепкими, не дают пустоцветов, хорошо родят. Кроме того, такая рассада будет более устойчивой к различным болезням и неблагоприятным погодным условиям.

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