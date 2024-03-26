Посейте популярную ароматную зелень по всему огороду – и почва скажет вам "спасибо": секретный лайфхак

Это ароматное растение давно нашло свое место на столе украинцев. Ее добавляют ко многим блюдам. Но мало кто догадывается, что она еще способна улучшать структуру почвы на огороде.

Речь идет об известном и любимом многими укропе. Его выращивают, чтобы в любой момент добавить ароматную зелень в суп или другое блюдо. На огороде укроп часто сильно распространяется, но на самом деле это совсем не плохо.

Дело в том, что это растение способствует оздоровлению почвы на участке, а еще помогает отгонять от других культур вредителей и болезни.

Укроп делает землю более рыхлой, насыщает ее микроэлементами. Чтобы защитить другие растения от вирусов и паразитов, укроп часто высевают рядом или даже между строчками.

Например, укроп, а также некоторые виды горчицы и чернобривцы, способны отогнать золотистую картофельную нематоду. Поэтому обязательно разбросайте немного семян укропа на грядке с картофелем.

Полезно соседство с укропом для чеснока, бобовых, лука, свеклы и земляники — а некоторые огородники даже высевают его рядом со смородиной.

Обязательно посейте эту ароматную зелень у огурцов, чтобы защитить последние от пероноспороза. А если высадить укроп рядом с капустой или редиской, можно предотвратить заражение грыжей.

Есть такие культуры, возле которых укроп сеять категорически запрещено. В частности, это морковь, сельдерей и другие зонтические.

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