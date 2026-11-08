После 40 лет эти прически могут добавить вам десяток лет: известный парикмахер назвал три распространённых ошибки

Женская прическа / © pexels.com

Реклама

Неправильно подобранный цвет волос, слишком короткая стрижка или туго затянутый хвост могут визуально добавить возраст и подчеркнуть признаки усталости. Известный парикмахер Ник Уиллис рассказал о самых распространенных ошибках в уходе за волосами и выборе причесок, которых особенно стоит избегать после 40 лет.

Об этом пишет издание Egeszseg Kalauz.

Реклама

Специалист подчеркивает, что возраст сам по себе не должен диктовать женщинам выбор прически. Гораздо важнее учитывать изменения структуры волос, особенности лица и оттенок кожи. Неудачный образ может сделать черты лица более жёсткими, подчеркнуть морщины и тёмные круги под глазами.

Реклама

Выбор слишком темного цвета волос

Одной из самых распространенных ошибок является выбор слишком темного цвета волос, особенно насыщенного черного оттенка.

По словам парикмахера, резкий контраст между темными волосами и кожей лица может сделать более заметными мелкие морщинки, темные круги под глазами и неровности кожи. Вместо того чтобы освежить внешность, такая прическа может придать лицу уставший и суровый вид.

В то же время это не означает, что после 40 лет всем женщинам нужно переходить на светлые оттенки или блонд. Главное — правильно подобрать цвет в соответствии с естественным оттенком кожи, чтобы он гармонично дополнял внешность.

Переход на короткую стрижку

Еще одно распространенное заблуждение — убеждение, что после 40 лет женщине обязательно нужно отказаться от длинных волос.

Реклама

Ник Уиллис подчеркивает, что никаких возрастных ограничений в отношении длины прически не существует. Ухоженные длинные волосы могут выглядеть не менее свежо и привлекательно, чем короткая стрижка. Удачным вариантом также может стать средняя длина, которая мягко обрамляет лицо.

Решающее значение имеет состояние волос. Сухие, тусклые и секущиеся волосы выглядят неопрятно независимо от длины, поэтому после 40 лет особенно важно уделять внимание увлажнению и восстанавливающему уходу.

Чем может навредить тугой хвост

Не всегда удачным решением являются и слишком туго завязанные волосы. Идеально зачесанный назад хвост или пучок полностью открывает лицо, не оставляя прядей, которые могли бы смягчить его черты.

В результате морщины и четкие контуры лица становятся более заметными, а волосы, которые с возрастом могут терять густоту, привлекают дополнительное внимание.

Реклама

Помимо эстетического эффекта, такая привычка может иметь и негативные последствия для здоровья волос. Постоянное натягивание прядей создает нагрузку на волосяные фолликулы, вызывая ломкость и постепенное истончение волос вдоль линии роста.

Это состояние называется тракционной алопецией. Если волосы в течение длительного времени находятся под чрезмерным натяжением, повреждение фолликулов может стать необратимым.

Поэтому парикмахер советует чаще выбирать более свободные прически — например, небрежно собранный низкий хвост или мягкий пучок с несколькими прядями у лица.

Что делать с сединой

Отдельно специалист обращает внимание на отношение к седым волосам. В последние годы естественная седина перестала восприниматься исключительно как признак старения, а серебристые оттенки стали популярными даже среди знаменитостей.

Однако важно учитывать, что не каждый оттенок серого одинаково подходит к разным типам внешности. Равномерный тусклый серый цвет иногда может сделать лицо бледнее и подчеркнуть усталость.

В то же время это не повод обязательно закрашивать седину. Естественные серебристые пряди могут выглядеть очень эффектно, особенно если прическа имеет различные оттенки и естественную глубину цвета.

Почему после 40 лет волосы требуют другого ухода

С возрастом волосы могут становиться тоньше, суше и менее эластичными. Изменяется также цикл их роста. У женщин дополнительным фактором становятся гормональные перемены во время менопаузы: снижение уровня эстрогена может способствовать истончению волос и потере их прежней упругости.

По этой причине привычные средства по уходу, которые хорошо помогали в 20–30 лет, со временем могут оказаться недостаточно эффективными.

Специалисты советуют уделять внимание увлажнению, использовать деликатные средства и не злоупотреблять горячими приборами для укладки волос.

В то же время не каждое выпадение волос следует считать естественным следствием старения. Если оно начинается внезапно, протекает очень интенсивно или по отдельным участкам, необходимо обратиться к врачу. Причиной могут быть гормональные нарушения, проблемы с щитовидной железой, стресс или определенные заболевания.

Напомним, профессиональные парикмахеры назвали три тренда, от которых советуют постепенно отказываться. Среди них — разноцветное окрашивание, серебристые волосы и блонд с сильно отросшими корнями. Причины вполне практические: сложный уход, дорогостоящие процедуры и риск повреждения волос.

Новости партнеров

Новости партнеров