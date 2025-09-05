Какая самая главная ошибка всех людей / © Freepik

Почему советы Омара Хайяма актуальны именно для людей после 50 лет

С возрастом человек начинает иначе смотреть на жизнь: больше задумывается о ее смысле, пересматривает свои ценности и учится наслаждаться простыми вещами. Персидский поэт и философ Омар Хайям еще сотни лет назад обращал внимание на то, что главная ошибка всех людей — бесконечная спешка и погоня за недостижимым.

Хайям подчеркивал: когда мы постоянно думаем о будущем или сожалеем о прошлом, мы теряем самое ценное — настоящий момент. Эти строки его рубаи — напоминание о том, что счастье скрыто в самых простых вещах: в детском смехе, в тишине после молитвы, в дождевых каплях или в легком падении снега.

«Кто понял жизнь — тот больше не спешит,

Смакует каждый миг и наблюдает,

Как спит ребенок, молится старик,

Как дождь идет и как снежинки тают».

В чем секрет счастья после 50

Великий мудрец дал советы, что актуальны уже более тысячи лет — они помогут каждому стать по-настоящему счастливым.

