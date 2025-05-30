После 50 надо перестать делать только одно — и жизнь станет счастливой и наполненной

Психологи говорят, что после пятидесяти лет нужно замедлиться и наслаждаться неспешным течением своей жизни. Не стоит больше гнаться за чем-либо —необходимо научиться наслаждаться тем, что есть. Эксперты уверяют, что только замедление может принести это вожделенное ощущение счастья и гармонии. Рассказываем, как перестать гнаться за чем-то неосязаемым и научиться наслаждаться каждым днем своей жизни.

Утренняя гармония. Не стоит хватать свой смартфон сразу после пробуждения. Понаблюдайте за утренним солнцем или видом за окнами. Эксперты рекомендуют не брать в руки гаджеты первые 20 минут начала дня. Ведь наш мозг просыпается постепенно. Если постоянно наносить ему информационные удары, то вы будете чувствовать себя истощенными и несчастными.

Секретная тропа. Это практика медитации наяву, которая поможет вам научиться наслаждаться простыми вещами. Что для этого нужно сделать? Найдите в парке «свое дерево» и приходите к нему в разное время года. В апреле любуйтесь его почками, в октябре собирайте желтые и красные листочки, а в январе просто прикасайтесь, чтобы почувствовать силу «своего дерева».

Диалог с прошлым. Найдите свой старый альбом с фотографиями и устройте себе раз в неделю вечер приятных воспоминаний. Вспоминайте те места, людей и события, которые изображены на фотографиях, листая альбом. Прикосновение к старым фото оживляет в памяти приятные моменты, что принесет гораздо больше удовольствия, чем скроллинг социальных сетей.

Техника «3 приятные вещи» перед сном. Перед тем, как заснуть, вспомните, что с вами произошло приятного за день. Может, вам сделали хорошую скидку в супермаркете, или просто пропустили вперед, или вы купили себе книгу, которую уже давно мечтали почитать. Именно из таких маленьких мгновений радости состоит большой пазл счастливой жизни. Также это поможет переключить ваш мозг из режима «я ничего не успел(ла) за день» на «я прожил(ла) эти приятные мгновения».