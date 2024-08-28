После каких культур нельзя сажать озимый чеснок, где будет родить лучше всего

Если правильно посадить озимый чеснок, то можно и хороший урожай получить, и освободить драгоценное время весной.

Озимый чеснок даст большой урожай, если его посадить там, где он будет хорошо расти. Ведь после некоторых культур овощ плохо растет и часто болеет. А еще очень важно подготовить посевной материал, он должен быть качественным. Ибо один гнилой зубочек может сгубить всю грядку. Рассказываем, где не стоит сажать чеснок, а на каких участках он будет расти лучше, как правильно подготовить посевной материал.

После каких овощей нельзя сажать озимый чеснок

После чеснока. Чеснок нельзя сажать два года подряд на том же участке. Потому что его предшественник уже истощил почву, поэтому следующий будет мелким и безвкусным.

Чеснок нельзя сажать два года подряд на том же участке. Потому что его предшественник уже истощил почву, поэтому следующий будет мелким и безвкусным. После корнеплодов. По правилам севооборота на участках после картофеля, свеклы, лука или моркови можно высаживать те культуры, которые приносят плоды над землей.

По правилам севооборота на участках после картофеля, свеклы, лука или моркови можно высаживать те культуры, которые приносят плоды над землей. После зелени и пряных трав. Нельзя сажать чеснок после петрушки, укропа, базилика, розмарина, чабреца и т.д. Эти травы оставляют после себя в почве эфирные масла и следы химических соединений, которые будут негативно влиять на чеснок.

Нельзя сажать чеснок после петрушки, укропа, базилика, розмарина, чабреца и т.д. Эти травы оставляют после себя в почве эфирные масла и следы химических соединений, которые будут негативно влиять на чеснок. После томатов, перца и баклажанов. Чеснок на этих грядках будет расти плохо и будет болеть, так как эти культуры забирают из почвы много питательных веществ, которые ему нужны.

Чеснок на этих грядках будет расти плохо и будет болеть, так как эти культуры забирают из почвы много питательных веществ, которые ему нужны. После внесения навоза. На таком участке чеснок будет болеть грибком, или вообще может сгореть из-за того, что навоз начнет перепревать и будет выделять тепло.

Где лучше садить озимый чеснок

Чеснок будет хорошо расти и даст большой урожай, если его посадить после патиссонов, кабачков, тыквы, капусты и огурцов.

Культура любит хорошо прогреваемые солнечные участки. В полутени можно сажать овощ только для того, чтобы кушать его ранним. Если вы хотите получить из своей грядки большие головки, то лучше сажать его там, где много света.

Для высадки озимого чеснока почву следует подготовить заранее. Земля должна быть рыхлая и хорошо пропускать влагу, потому что чеснок не любит застоя воды. Лучшей для овоща будет нейтральная или слабокислая почва. Также подойдут супески и суглинки, на кислой почве чеснок растет плохо.

Как подготовить озимый чеснок к высадке

Посадочный материал должен быть чистым и качественным. Ибо один больной или гнилой зубок может сгубить всю грядку. Головки до осени нужно хранить целыми, зубочки отделяются перед самой высадкой.

Перед посадкой зубцы необходимо обработать протравителем. Такая обработка защитит чеснок от патогенных микроорганизмов в почве. А приобретенный посадочный материал нужно обработать, чтобы не принести на свой участок чужие болезни и вредителей.

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