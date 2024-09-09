После пыльного лета: как помыть окна, чтобы они оставались чистыми максимально долго

Чистые окна часто называют признаком ответственной хозяйки. Однако очень трудно поддерживать их в чистоте после пыльного жаркого лета.

Конечно, вы можете приобрести и химические средства, однако под руками всегда есть компоненты, которые помогут сделать окна надолго чистыми. Рецепт одного из таких народных средств достаточно прост.

Окна будут блестеть как можно дольше, если вы возьмете кондиционер для белья и марганцовку. Так мыли окна от пыли еще в далеком прошлом.

Вам нужно взять один колпачок кондиционера для белья и очень немного марганцовки. Хватит буквально на кончике ножа, чтобы средство окрасилось в светлый розовый оттенок.

Тогда растворите кондиционер и марганцовку в теплой воде. Вымойте окна так, как обычно, используя такой самодельный раствор. Затем дополнительно промойте чистой водой и протрите насухо.

Специалисты говорят, что после использования этого средства не только отмывается любая грязь, но дополнительно дезинфицируется поверхность стекла. Теперь на ваших окнах не будет оседать пыль, а после даже затяжных дождей не будут формироваться потеки.

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