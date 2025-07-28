Как восстановить истощенную почву на огороде / © Фото из открытых источников

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После интенсивного сезона земля на грядках теряет все питательные вещества и уплотняется. Многие решают проблему дорогими химическими удобрениями, однако опытные хозяева нашли простой и эффективный продукт для подкормки. Это обычная овсяная крупа. Такой метод восстановления плодородия может стать настоящим спасением. Все, что нужно сделать, это просто посыпать грядки овсянкой после уборки урожая.

Почему именно овсянка работает как удобрение

Овсяная крупа — не просто продукт питания, а ценный органический источник энергии для почвенных микроорганизмов. Попадая во влажную землю, она постепенно разлагается, обогащая почву:

органическим веществом, улучшающим его структуру;

аминокислотами, стимулирующими рост полезных микроорганизмов;

минералами — калием, фосфором и магнием;

веществами, задерживающими влагу и улучшающими аэрацию.

В результате даже песчаная и бедная почва постепенно превращается в настоящий чернозем.

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Как использовать овсянку для обновления земли на грядках

1. После уборки урожая разрыхлите землю.

2. Равномерно посыпьте участок овсяной крупой, примерно 1 стакан на 1 м².

3. Слегка заверните крупу в грунт сапой или граблями.

4. Можно накрыть грядки мульчей, чтобы удержать влагу внутри.

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5. К весне овсянка разложится, а почва получит мощную подкормку.