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Последние дни, когда по лунному календарю можно сажать картошку.

Последние дни, когда по лунному календарю можно сажать картошку.

Когда сажать картошку по лунному календарю

Лунный посевной календарь — когда сажать картошку в мае и июне

Если картофель еще не посажен, это можно успеть сделать в мае и июне.

Несмотря на то, что картофель не является капризной культурой, морозы для него все же опасны. Основное, дождаться, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 10°, а почва прогрелась до 7 градусов на глубину не менее 10-12 см. Из-за майских заморозков в этом году, у некоторых посаженный картофель подмерз, а некоторые отложили его посадку.

Во всяком случае, в конце мая и в июне можно посадить среднепоздние и поздние сорта, которые выкапывают в начале сентября.

Когда посадить картофель по лунному календарю 2024 

Некоторые фазы Луны подходят для посадки овощей лучше, а некоторые – нет. По мнению астрологов картофель лучше сажать на спадающую  Луну, или когда она растет, в конце фазы.

  • В мае – 26-27, 30-31 числа.
  • В июне – 3-4, 17-19, 22-23 числа.

Перед посадкой картофель лучше прорастить.

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