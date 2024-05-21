Последние дни, когда по лунному календарю можно сажать картошку.

Если картофель еще не посажен, это можно успеть сделать в мае и июне.

Несмотря на то, что картофель не является капризной культурой, морозы для него все же опасны. Основное, дождаться, чтобы температура воздуха не опускалась ниже 10°, а почва прогрелась до 7 градусов на глубину не менее 10-12 см. Из-за майских заморозков в этом году, у некоторых посаженный картофель подмерз, а некоторые отложили его посадку.

Во всяком случае, в конце мая и в июне можно посадить среднепоздние и поздние сорта, которые выкапывают в начале сентября.

Когда посадить картофель по лунному календарю 2024

Некоторые фазы Луны подходят для посадки овощей лучше, а некоторые – нет. По мнению астрологов картофель лучше сажать на спадающую Луну, или когда она растет, в конце фазы.

В мае – 26-27, 30-31 числа.

В июне – 3-4, 17-19, 22-23 числа.

Перед посадкой картофель лучше прорастить.

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