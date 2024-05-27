Последний звонок 2024: самые красивые поздравления для учителей и школьников

Вот-вот в школах Украины раздастся последний звонок. Это особый праздник для учителей и учащихся. Мы собрали для вас красивые и душевные поздравления с последним звонком.

Благодарность за обучение: как поздравить учителей с последним звонком 2024 года

Дорогие учителя, сегодня день, когда пора забыть о планах и уроках, когда для нас звенит Последний звонок. Желаем отлично провести это лето, наполнить свою жизнь яркими впечатлениями и только положительными эмоциями, а себя – невероятными силами и вдохновением, что обеспечит гарантированный успех нового учебного года.

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Куда бы нас не привела дорога,

И как бы не петляли мы по ней,

Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,

Учивших нас с душой учителей,



Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,

Под перезвон последнего звонка

В пустынном классе замерла красиво,

Подняв указку, в воздухе рука,



Вы в нас вложили все, чем вы богаты,

Вы дали нам и мудрость, и тепло,

И знайте, в нашей школе всем ребятам

С учителями очень повезло!

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В день Последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!

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Спасибо дорогим учителям

За время, что дарили нам.

За все успехи наши, достиженья,

За труд нелегкий Ваш и за терпенье!



Поклон Вам низкий до земли

За дни, что мы все вместе провели.

Останутся в душе и памяти всегда

Учителя и школьные года.

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Уважаемые учителя, поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!

Счастливых летних каникул: поздравления с последним звонком 2024 года школьникам

Поздравляю тебя с праздником чудесным – с праздником Последнего звонка! Желаю тебе хорошо отдохнуть и все лето пусть пройдет, как сплошной праздник! Желаю тебе много вдохновения, удачи, чудес – пусть хорошее настроение всегда будет с тобой!

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С последним звонком — новой жизни началом!

Побольше побед и поменьше преград.

Желаю, скорей чтоб мечты явью стали.

Стремитесь вперед вы, не пятясь назад.



В дороге пускай ожидает удача,

А ветер попутный поможет идти.

По силам любая пусть будет задача,

Пусть каждому счастье удастся найти.

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Поздравляю с последним звонком! Это период, когда кончается один этап и начинается другой. Потому желаю обновления, новых идей, вдохновения, хорошего отдыха и перезагрузки перед следующим годом!

***

Поздравляю с последним звонком!

Пусть он шумной весной отзовется,

Тихим счастьем, добром, ветерком,

Теплым лучиком нежного солнца.



Жизнь пускай воплощает мечты,

Будет место в ней для вдохновения,

Для любви, важных дел, красоты,

Для побед и потоков везения!

***

Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свой путь в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.

Последний звонок 2024 года: картинки на украинском языке

Последний звонок 2024 / Фото: ТСН.ua

Последний звонок 2024 / Фото: ТСН.ua

Последний звонок 2024 / Фото: ТСН.ua

Последний звонок 2024 / Фото: ТСН.ua