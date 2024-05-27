Последний звонок 2024: самые красивые поздравления для учителей и школьников

Вот-вот в школах Украины раздастся последний звонок. Это особый праздник для учителей и учащихся. Мы собрали для вас красивые и душевные поздравления с последним звонком.
Благодарность за обучение: как поздравить учителей с последним звонком 2024 года
Дорогие учителя, сегодня день, когда пора забыть о планах и уроках, когда для нас звенит Последний звонок. Желаем отлично провести это лето, наполнить свою жизнь яркими впечатлениями и только положительными эмоциями, а себя – невероятными силами и вдохновением, что обеспечит гарантированный успех нового учебного года.
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Куда бы нас не привела дорога,
И как бы не петляли мы по ней,
Мы вспомним вас не раз, родных и строгих,
Учивших нас с душой учителей,
Не хватит слов, чтоб вам сказать спасибо,
Под перезвон последнего звонка
В пустынном классе замерла красиво,
Подняв указку, в воздухе рука,
Вы в нас вложили все, чем вы богаты,
Вы дали нам и мудрость, и тепло,
И знайте, в нашей школе всем ребятам
С учителями очень повезло!
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В день Последнего звонка хотим поблагодарить наших замечательных и добрых учителей. Спасибо, дорогие, за вашу чуткость и понимание, за ваше тепло и улыбки, за крепкие знания и радость. Мы хотим пожелать вам большого успеха во всех делах, обязательно крепкого здоровья, большого энтузиазма, терпения и уважения. До свидания, наши любимые учителя!
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Спасибо дорогим учителям
За время, что дарили нам.
За все успехи наши, достиженья,
За труд нелегкий Ваш и за терпенье!
Поклон Вам низкий до земли
За дни, что мы все вместе провели.
Останутся в душе и памяти всегда
Учителя и школьные года.
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Уважаемые учителя, поздравляю вас с последним звонком! Этот день символизирует завершение нелегкой, но очень важной работы. Ваш вклад в жизнь учеников неоценим, и я благодарен за вашу преданность, терпение и профессионализм. Пусть лето принесет заслуженный отдых и вдохновение для новых достижений!
Счастливых летних каникул: поздравления с последним звонком 2024 года школьникам
Поздравляю тебя с праздником чудесным – с праздником Последнего звонка! Желаю тебе хорошо отдохнуть и все лето пусть пройдет, как сплошной праздник! Желаю тебе много вдохновения, удачи, чудес – пусть хорошее настроение всегда будет с тобой!
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С последним звонком — новой жизни началом!
Побольше побед и поменьше преград.
Желаю, скорей чтоб мечты явью стали.
Стремитесь вперед вы, не пятясь назад.
В дороге пускай ожидает удача,
А ветер попутный поможет идти.
По силам любая пусть будет задача,
Пусть каждому счастье удастся найти.
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Поздравляю с последним звонком! Это период, когда кончается один этап и начинается другой. Потому желаю обновления, новых идей, вдохновения, хорошего отдыха и перезагрузки перед следующим годом!
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Поздравляю с последним звонком!
Пусть он шумной весной отзовется,
Тихим счастьем, добром, ветерком,
Теплым лучиком нежного солнца.
Жизнь пускай воплощает мечты,
Будет место в ней для вдохновения,
Для любви, важных дел, красоты,
Для побед и потоков везения!
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Когда-то веселый звонок вас встречал на пороге в 1 класс, а сегодня он раздается в знак прощания со школой. Прощальные минуты всегда наполнены яркими воспоминаниями и щемящей грустью от того, что уходит в прошлое что-то важное, дорогое, родное. Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет свой путь в жизни. Для вас в школьных окнах всегда будет гореть свет.