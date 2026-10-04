Последняя чашка кофе: специалисты назвали время, после которого кофеин ворует сон

Кофе / © pexels.com

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Специалисты назвали точное время, когда следует прекратить пить кофе, чтобы кофеин не помешал ночному сну.

Как пишет Daily Mail, анализ 24 исследований показал: последнюю чашку кофе желательно выпивать как минимум за 8,8 часа до сна.

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Таким образом, если человек ложится спать в 22:00, от кофе ему следует отказаться примерно в 13:00. Тем, кто засыпает в 21:00, последнюю чашку лучше выпить около полудня.

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Выводы основаны на исследовании, опубликованном в 2023 году в журнале Sleep Medicine Reviews. Учёные изучали, как время и количество потребленного кофеина влияют на продолжительность и качество сна.

По результатам анализа, употребление кофеина позже рекомендуемого времени было связано со средним сокращением общей продолжительности сна примерно на 45 минут. Кроме того, людям было труднее заснуть, они чаще просыпались ночью и проводили меньше времени в фазе глубокого сна.

Исследователи также установили, что кофеин может увеличить время засыпания примерно на девять минут и снизить эффективность сна.

Для продуктов с высокой концентрацией кофеина время отсечки должно быть ещё более ранним. По оценке исследователей, предтренировочную добавку с количеством кофеина, эквивалентным примерно двум стандартным чашкам кофе, следует принимать не позднее чем за 13,2 часа до сна.

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Например, если человек ложится спать в 23:00, такую добавку следует принять примерно до 09:30.

Кофеин влияет на сон, в частности, блокируя действие аденозина — вещества, которое накапливается в течение дня и способствует появлению сонливости. Благодаря этому организм дольше остается в состоянии бодрости.

Чувствительность к кофеину у всех разная, поэтому некоторым людям, возможно, придется отказаться от него ещё раньше.

Напомним, разница между кофе и чаем определяется не только содержанием кофеина. Новое исследование указывает на важность аминокислот.

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